Citrix® recibe un reconocimiento por sus distintivas soluciones de acceso remoto seguro

Citrix Systems, Inc. anunció que la firma de investigación independiente Forrest Research, Inc. reconoció a las soluciones de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Citrix como una de las más importantes e innovadoras en un informe titulado “New Tech: Zero Trust Network Access, Q2 2021”.

Diseñado para brindar un panorama integral del mercado de soluciones ZTNA, el informe identificó a 34 proveedores y los clasificó según tres criterios: cantidad de años en el sector, cantidad de empleados y madurez del producto.

A los proveedores identificados en el informe se los dividió en tres grupos de madurez: etapa avanzada, etapa en crecimiento y etapa temprana. Forrester clasificó a Citrix como una de las empresas en “etapa avanzada”, es decir, aquellas fundadas antes de 2011. Como expresan los autores del reporte:

§ Cabe esperar que las compañías que llevan una década o más en el mercado de la ciberseguridad tengan experiencia en tecnologías de base, como el acceso, el trabajo en red, el acceso de mínimo privilegio y la protección de datos.

§ Es más probable que las compañías establecidas tengan relaciones más consolidadas con sus socios y organizaciones de apoyo bien desarrolladas.

§ La cantidad de empleados asignada a las soluciones ZTNA demuestra la dedicación del proveedor al crecimiento y sostenibilidad de su producto.

§ Se espera que las soluciones ZTNA que están en el mercado desde antes del 2020 sean significativamente más maduras que las lanzadas durante la pandemia.

Crear un modelo nuevo

Impulsadas por la pandemia de COVID-19, la rápida migración a la nube y adopción del trabajo remoto han abierto las puertas a un montón de nuevas preocupaciones por la seguridad y la confiabilidad que exigen aplicar un nuevo enfoque de defensa”, expresó Fermín Serna, director de Seguridad de la Información de Citrix.

“En un mundo en el que se puede y se necesita acceder a los recursos desde cualquier parte, a toda hora y en el dispositivo que sea, las empresas modernas deben adoptar un enfoque inteligente, contextual y flexible para la seguridad de su espacio de trabajo que proteja a sus empleados y los datos, siguiendo el modelo de confianza cero (Zero Trust). Para eso fueron especialmente diseñadas las soluciones de seguridad de los espacios de trabajo digitales de Citrix, y estamos felices de que Forrester nos haya incluido en el grupo de proveedores de esas soluciones”.

Impulsar la adopción de un enfoque moderno

Citrix ofrece un potente conjunto de servicios en la nube integrados como parte de su solución de acceso seguro. La solución, que brinda una seguridad más cercana al usuario y las aplicaciones en el cualquier dispositivo, permite a las compañías:

§ Consolidar el acceso a todas las aplicaciones internas y externas, sancionadas o no por la TI.

§ Garantizar un entorno de trabajo seguro y de alto rendimiento para la fuerza de trabajo híbrida.

§ Reducir el riesgo de ataques internos o externos a todas las aplicaciones, las API, los dispositivos y los datos.

§ Unificar y optimizar la arquitectura corporativa digital mediante una red de trabajo consolidada y un modelo de seguridad Zero Trust y SASE (perímetro de servicio de acceso seguro).