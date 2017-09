Los cinco errores más frecuentes en los emprendedores

Para muchos emprendedores, la puesta en marcha de sus propios negocios y el convertirse en sus propios jefes es la meta de su vida y alcanzarla, les permitirá asegurarse un futuro estable.

La Feria de Alquileres de Galaxy Plaza es una oportunidad para todos los emprendedores que desean iniciar un negocio propio con locales muy económicos desde S/.550 soles, cuyas áreas van desde los 4m2 hasta 30 m2. Cuenta con playas de estacionamiento para clientes, una infraestructura súper moderna y equipada con lo último en tecnología, ascensores, escaleras eléctricas y sistemas de seguridad.

Cinco errores más comunes de un emprendedor

Los especialistas en temas inmobiliarios y comerciales de Galaxy Plaza, brindan asesoramiento tanto para emprendedores como para micro, pequeños y medianos empresarios y les dictan las pautas de los errores más comunes que comete un negociante, cuando comienza un negocio por primera vez.

No tiene un plan de negocios escrito. Un plan de negocios escrito marca la pauta de las acciones que se deben realizar, para alcanzar los objetivos comerciales a corto plazo. No conoce sus fortalezas ni sus debilidades. Muchos emprendedores no realizan un análisis de su situación, tanto personal como profesional, ni analizan a su competencia. Se lanzan al negocio impulsados por su entusiasmo. No sabe preguntar. Tienen miedo a que los clientes o la competencia piensen que no están capacitados para emprender. Aprender a pedir ayuda para que el negocio prospere es esencial, para lograr el éxito.

​​4. No tienen un plan de marketing. Muchos no conocen la importancia de la promoción y de la publicidad para que el negocio se haga conocido. No hay que escatimar recursos para ello.

No saben delegar. Los emprendedores se emocionan con su trabajo y piensan que nadie llevará mejor el negocio que ellos mismos. Deben aprender que designar funciones y confiar en el equipo, es la mejor manera de superarse.

