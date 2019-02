Cinco campeones mundiales de surf estarán en Lima 2019

Buscando la medalla de oro y su clasificación a los juegos olímpicos

Santiago Muñiz (Argentina), Tia Blanco (Puerto Rico), Candice Appleby (Estados Unidos), Piccolo Clemente (Perú) y Luiz Diniz (Brasil), competirán en Punta Rocas.

Cinco campeones mundiales de tabla fueron confirmados por la Asociación de Surfing Internacional (ISA) y estarán en Lima 2019 compitiendo por las medallas de oro en los Juegos Panamericanos y buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Entre ellos destaca la figura del peruano Benoit ‘Piccolo’ Clemente, Embajador Lima 2019, y campeón mundial de Longboard 2013.

En la lista oficial difundida por ISA destaca el argentino Santiago Muñiz, medallista de oro en los World Surfing Games 2018; además del dos veces ganador de presea dorada en los ISA World Surfing Games, el puertorriqueño Tía Blanco.

También competirá en Lima la cuatro veces medallista de oro de Carreras SUP, Candice Appleby; y el ganador, dos veces consecutivas, de la presea de oro en SUP Surfing, el brasileño Luiz Diniz.

Con ellos un total de 88 surfistas estarán tomando parte en la competencia a disputarse en la mítica playa de Punta Rocas, escenario del Campeonato Mundial en 1965 donde se consagró como campeón el peruano Felipe Pomar.

Los atletas clasificaron a los Panamericanos mediante un proceso definido por la ISA y la Asociación Panamericana de Surf (PASA) que incluyó la combinación de certámenes, el Panamericano disputado el año pasado, el tour de la Asociación de Profesionales de Paddlesurf y las competencias de del Tour ALAS.

LA SELECCIÓN PERUANA

La clasificación (publicada en detalle en www.isasurf.org) incluye a 10 surfistas que tendrán la responsabilidad de defender los colores peruanos en la cita a cumplirse entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniela Rosas y Melanie Giunta tomarán parte en la competición de surf.

Piccolo Clemente y María Fernanda Reyes lo harán en Longboard, en tanto que Tamil Martino, Vania Torres, Itzel Delgado y Giannisa Vecco estarán en SUP (Stand Up Paddle). Los dos primeros en la especialidad de SUP Surf y los dos últimos en SUP Race.

COMENZARON LOS TRABAJOS

Conocida la lista oficial de clasificados, la organización de Lima 2019 confirmó el inicio de los trabajos de remodelación y adecuación del escenario de la competencia ubicado en el distrito de Punta Negra. El gran legado que tendrá el surf será la construcción de un Centro de Alto Rendimiento que ayude a potenciar aún más esta disciplina deportiva.

El surf es un deporte que debutará en un certamen del circuito olímpico y es uno de los 39 a llevarse a cabo en los Juegos Panamericanos, cuya inauguración se cumplirá el 26 de julio y continuará hasta el 11 de agosto.

