Científicos peruanos diseñan sistema para detección temprana del autismo

Permite descubrir espectro antes de los 3 años lo que ayuda aplicar terapias lo más pronto posible

Un equipo de científicos peruanos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia han creado un sistema que permite detectar rasgos o sospechas de autismo en niños menores a tres años, lo que ayudará a aplicar terapias tempranas y mejorar las condiciones de vida de los menores afectados.

Se trata de un software con vídeos de dos tipos con los que analiza y observa la conducta de los pequeños a fin de descubrir si presentan algún rasgo autista.

El primero de los videos es de tipo social y en él se aprecia a niños jugando y divirtiéndose y en el segundo hay solo figuras abstractas, deformes y que se diluyen.

Al menor se le muestran durante un minuto los dos videos y si su desarrollo es normal este dirigirá su atención hacia las imágenes de los menores jugando, pero si algo anda mal, su mirada se perderá en las figuras difusas, comentó el coordinador del proyecto, Avid Román-González, a la agencia Andina.

El trastorno del espectro autista se caracteriza por la dificultad de socializar con otras personas y una fijación por los objetos inanimados. Muchas veces, se confunde con la timidez o la falta de atención, por lo que un diágnostico oportuno evita la posible ausencia del habla, autodaño, agresividad y movimientos estereotipados que ponen en riesgo la salud de quienes lo padecen.

El galeno explicó que en el Perú se diagnostica el autismo recién a partir de los cinco años, mientras que en otros países se hace mucho más temprano.

Esto, dijo, debido a que en otros países existe una herramienta que sirve para el diagnóstico y que consiste en un baúl como juguetes diseñados especialmente para ese fin.

El inconveniente es que ese método es bastante costoso y difícil de implementar en cada consultorio pero además que no hay personal calificado para examinar a los menores.

“Para diseñar nuestro método adquirimos ese kit que nos costó 24,000 soles y además enviamos a dos personas a capacitarse a España”, indicó.

Agregó que el sistema creado por el equipo multidisciplinario de la Cayetano Heredia (ingenieros, neurólogos, psicólogos) necesita solo una tablet o una lap top para ponerlo a funcionar.

Anotó que ya hubo diversas investigaciones y que la iniciativa del grupo que representa se basa en el contacto visual que hace el niño con quienes le observan o le hablan.

“Un niño con desarrollo normal interactúa, mira a los ojos al responder, pero el niño autista no mira, no voltea si se le llama, no responde y se mantiene concentrado en otras cosas”, señaló el experto.

“Lo que se gana con una detección temprana es la aplicación de terapias desde muy pequeños, lo que puede mitigar en parte los efectos del autismo”, remarcó el galeno.

Los autores de este proyecto pertenecen al laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Cayetano Heredia y han puesto su trabajo a disposición de las instituciones interesadas en aplicarlo.

Según las últimas estadísticas que se tienen que datan de hace algunos años, cuatro de cada 1,000 niños presentan rasgos autistas.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...