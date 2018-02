Chlimper confía que Barata no comprometerá a Keiko Fujimori

Confirmará que no Fuerza Popular no recibió dinero de Odebrecht, dijo

El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, se mostró confiado en que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, no comprometerá a Keiko Fujimori en las declaraciones que ofrecerá a fiscales peruanos.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que Barata confirmará que la excandidata presidencial ni el partido Fuerza Popular recibieron dinero de Odebrecht ni de sus “satélites”.

“Estoy seguro de que no la va a comprometer y que confirmará lo que dijo Odebrecht, que no conoce a Keiko y que él supone que le daban (dinero) porque era una política de darles a todos…Barata confirmará que no le dio dinero a Keiko Fujimori ni a Fuerza Popular”, apuntó.

Precisó que la Fiscalía, que investiga a la lideresa de su partido, les entregó oficialmente las declaraciones de Marcelo Odebrecht en las cuales afirma que no puede confirmar que Fuerza Popular recibió apoyo de su empresa.

Jorge Barata, quien se acogió a la colaboración eficaz, rendirá declaraciones el 28 y 29 de febrero ante los fiscales Germán Juárez, que investiga al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia; y el fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Han hecho bien en irse

Chlimper, asimismo, consideró que “han hecho bien en irse” de Fuerza Popular un grupo de parlamentarios junto a Kenji Fujimori, tras negar que exista un presunto autoritarismo en el partido, como denunciaron los renunciantes.

Explicó que del grupo de diez parlamentarios solo tres eran parte de Fuerza Popular, por lo cual fueron expulsados en aplicación de reglamento partidario. Con resto de renunciantes, indicó, no corresponde tomar ninguna acción como partido.

“En el caso Kenji no puedo hacer ninguna expresión porque como secretario general soy la segunda instancia si alguien presenta un recurso. No puedo adelantar opinión”, afirmó.

Chlimper se presentó hoy como testigo ante la comisión Lava Jato, en su condición de exdirectivo de la empresa Graña y Montero, implicada en el presunto pago de una coima en sociedad con Odebrecht por la carretera Interoceánica.

(Fuente: Andina)

