Chile: el Senado aprueba la despenalización del aborto en tres causales y la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional

Por 22 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el Senado despachó a ley este miércoles el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, iniciativa a la que ahora sólo le resta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sebre los dos requerimientos que interpuso la dercha en su contra.

De este modo, la Cámara alta ratificó por mayoría el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias que existían con la Cámara de Diputados, acordando la reposición de las normas referidas a la interrupción del embarazo de menores de 14 años y las opciones para la autorización.

De este modo quedó establecido que el aborto no será un delito cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal; y si el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación.

Asimismo, el mensaje se complementa con alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

Tras la votación, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, manifestó que “hoy día hemos terminado la tramitación de un proyecto después de dos años y medio. Estamos conformes, absolutamente conscientes del trabajo y la convicción que hemos hecho como gobierno. Hemos aquí abierto alternativas a las mujeres, hemos creado un proyecto constitucional que permite además generar no sólo las alternativas, sino que las prestaciones de salud seguras, generar un programa de acompañamiento que esté con todas las mujeres, independiente de la decisión que tomen, que quieran seguir con sus embarazos o que eventualmente decidan interrumpirlo”.

Sobre los requerimientos de ChileVamos al TC que buscan declarar la iniciativa inconstitucional, la secretaria de Estado dijo que “desde el primer día hemos dicho que hemos creado que es constitucional. Es lo que hemos defendido aquí en el Congreso y por supuesto, vamos a seguir en esa tramitación, que es la institucionalidad que tenemos”.

En tanto, la bancada de senadores socialistas emitió una declaración en la que considera la futura ley como “un paso fundamental para la sociedad chilena” y “la concreción de un compromiso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que ahora será llevado al Tribunal Constitucional (TC), donde esperamos que esta instancia no rechace una legislación tan importante para los derechos y la dignidad de la mujer”.

Fuente: El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/02/senado-despacha-a-ley-proyecto-de-aborto-en-tres-causales-y-ultima-palabra-la-tiene-el-tc/

Nodal

http://www.nodal.am/2017/08/chile-senado-aprueba-la-despenalizacion-del-aborto-tres-causales-la-ultima-palabra-la-tribunal-constitucional/

