Chile balotaje: Piñera acusa a Bachelet de intervencionismo

Hay un tema que ha estado en forma permanente en el debate público en lo que ha sido la campaña previa a la segunda vuelta presidencial. La acusación de intervención electoral del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para beneficiar al candidato Alejandro Guillier.

Tanto así que esta semana un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentaron un escrito ante la Contraloría para denunciar las supuestas intervenciones del Ejecutivo.

Punto cúlmine fue la queja del diputado RN Nicolás Monckeberg, quien dijo que la presidenta Bachelet “entró en una precorrupción. Es evidente que debajo de la mesa hay un acuerdo entre ella y Guillier”, acusó.

Sin embargo, en política todo tiene una contracara, y es sencillo poder encontrar cómo y cuándo un acusador pasa a ser el acusado.

Piñera y Matthei, interviniendo

Fue la vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien publicó en su cuenta de Twitter donde daba cuenta que pocos días después de la proclamación de Matthei, en agosto de 2013 y tres meses antes de las elecciones, Piñera la recibió en un desayuno en su domicilio particular. “Hagamos memoria”, dijo Narváez.

Posteriormente, en octubre de 2013, Piñera asistió a una cena de campaña de la actual alcaldesa de Providencia en el Círculo Español, que contó con la presencia de ministros, subsecretarios y autoridades de Gobierno.

El tercer encuentro entre Piñera y Matthei fue también en octubre, cuando la invitaron al primer aniversario de la ley de postnatal de seis meses, que impulsó el anterior gobierno.

“Yo conozco a Evelyn Matthei hace ya 40 años y les puedo asegurar, porque la conozco muy bien, que no solamente fue una gran ministra del Trabajo, (también) es una gran candidata, pero tal vez lo más importante de todo: tiene todo para ser una gran presidenta de Chile”, declaró Piñera ese día.

La política del empate

En ese tiempo, como ahora, salieron personeros políticos a criticar el accionar del presidente Piñera, como fue el diputado PS Osvaldo Andrade, quien afirmó que “qué lástima que terminemos con el gobierno de esta manera. No hay pato cojo. Ya no hay pato. Hay un intervencionismo electoral descarado. Les pregunto a ustedes, entre la vocera de gobierno y la del comando, ¿hay alguna diferencia? El comando se instaló en La Moneda”, decía.

Recordar que la misma Evelyn Matthei tuvo que explicar porqué los ministros de la administración Piñera participaban en sus actos públicos: “La prescindencia de los ministros es durante las horas en que están actuando como ministros: sábado y domingo o (de lunes a viernes) después de las siete, ocho de la noche, cuando ya han dejado de ser ministros, ellos realmente pueden ayudarme y concurrir a actos y acompañarme”, explicaba.

Hoy, las quejas del comando de Sebastian Piñera, y de todos sus operadores políticos, pueden ser vistas como la vuelta de mano, aunque se busca hacer creer que la intervención política jamás ha sucedido.

Además, podemos recordar cuando la entonces ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, tuvo que salir a explicar que el Presidente Sebastián Piñera no estaba incurriendo en intervencionismo electoral cuando indicaba que su candidata a La Moneda era Evelyn Matthei.

“Es decir con honestidad lo que uno piensa, y que lo hemos dicho muchas veces. Raro sería que su candidato fuera otra persona. Claramente, nosotros hemos señalado que Evelyn Matthei representa los valores, la gestión, la decisión y la autoridad de lo que nosotros queremos para un segundo gobierno de la Alianza”, argumentó.

Según planteó, “eso no es intervencionismo, eso es ser transparente y de cara a todos los chilenos, decir lo que nosotros creemos y pensamos, y en eso no solamente está de acuerdo el Presidente, estamos de acuerdo todos nosotros que creemos y confiamos que Evelyn Matthei puede ser una gran presidenta para Chile”.

Para el diputado PPD Ramón Farías el tema es claro, donde lo “hecho por Sebastián Piñera el año 2013 fue un descaro, porque incluso llamó a votar por la candidatura de Evelyn Matthei, cosa que la presidenta Bachelet no ha hecho”, comentó.

Sobre las acusaciones contra la presidenta, el parlamentario dijo: “Actualmente la derecha ha hecho denuncias de que poco menos que la presidenta estaba llamando a votar por Guillier, siendo que en todas sus intervenciones ha invitado a que la gente participe, pero la interpretación de la derecha es desde su temor”.

“Esto me parece que es una devuelta de mano igual a lo que ellos hicieron el año 2013. Lo veo más como una muestra de sus miedos. Personalmente no he visto intervencionismo, siendo testigo de que las invitaciones a las actividades son para todos, ahí se verá quien va”, explicó.

Para el cientista político Marco Moreno, la situación es clara: “Técnicamente no ha habido intervención, sino que hemos visto a una presidenta mucho más comprometida con su legado y con quien podría darle continuidad. Y todo esto dentro de los márgenes de la legalidad”, indicó el académico de la Universidad Central.

“No se han vulnerado las reglas del juego, se ha visto más presencia de la presidenta por un sentido de mantener su legado, cosa que pudimos ver como elemento directriz en el reciente debate televisivo. Es la agenda de la presidenta la que la ha obligado a tener apariciones públicas”, aseveró el cientista.

Respecto de lo sucedido el año 2013, el académico comenta que “en ese tiempo el Gobierno intentó apoyar la candidatura de Evelyn Matthei, siendo incluso más explícitos, partiendo de la base de que la campaña estaba perdida, razón que les hizo actuar con más fuerza”, aseguró.

