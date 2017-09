Chile: huelga de hambre mapuche y Ley Antiterrorista marcan el primer debate

De los ocho candidatos presidenciales

Los ocho candidatos presidenciales que competirán en las elecciones los próximo 19 de noviembre tuvieron este jueves su primer debate presidencial televisivo, encuentro organizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y que se extendió por más de dos horas.

El debate estuvo marcado por la situación de los cuatro comuneros mapuche que están en huelga de hambre por 114 días en Temuco y la situación en La Araucanía.

Aunque el formato no permitía mayor interacción, también se registraron críticas, emplazamientos y acusaciones por parte de los candidatos a sus contendores, con frases como “Váyase a Venezuela” o “Les acaba de mentir”.

Estas son las mejores frases que dejó el debate de ANP:

Sebastián Piñera (Chile Vamos)

– “El hecho de haber participado en el Gobierno militar no significa ningún pecado. El hecho de haber tenido poder y haber podido evitar atropellos a los derechos humanos, para mí, sin duda, constituye un reproche moral. Nada, ni siquiera circunstancias extraordinarias, justifican atropellos a los derechos humanos”.

– Por presuntos pagos de SQM a proveedores de campaña: “Le puedo asegurar que ninguno de esos casos tiene relación con nuestra campaña”.

– “Sí soy partidario que aquellos enfermos terminales que están a las puertas de la muerte, que muchas veces no tienen conciencia por qué están presos, que están con cárcel o con Alzheimer, por una razón humanitaria, y esto se refiere a militares y no militares, la humanidad es para todos, se les conmute su pena de arresto en una cárcel por arresto domiciliario total para que puedan morir con dignidad y junto a sus seres queridos”.

– Por dichos de candidata a diputada UDI Loreto Letelier por caso Quemados: “Sin duda que la candidata a diputada que negó el hecho que Carmen Gloria Quintana fue quemada cometió un error”.

Carolina Goic (Democracia Cristiana)

– Por segunda vuelta: “Yo no suelo anticiparme a las situaciones, a hacer política ficción, porque desde mi convicción yo voy a pasar a segunda vuelta y, por lo tanto, lo que vamos a hacer ordenadamente, no sólo los democratacristianos, sino yo espero también las fuerzas de la centroizquierda es votar por mí, para eso estamos trabajando con absoluta convicción”.

– “No creo en las órdenes de partido, creo en la convicción respecto de cómo nosotros damos gobernabilidad y ahí estoy segura que soy la mejor candidata para representar y articular nuevamente a la centroizquierda”.

Beatriz Sánchez (Frente Amplio)

– Por comuneros en huelga de hambre: “Es muy preocupante porque por razones humanitarias hay que tomar una acción. Hoy día estamos en un debate público y tenemos que mencionar que un compatriota puede morirse por una huelga de hambre exigiendo un juicio justo”.

– “Esta Ley Antiterrorista yo no la voy a aplicar y soy responsable en decirlo y en cumplirlo cuando sea Gobierno”.

– Por veto a Sergio Melnick: “Yo no estoy dispuesta a sentarme en un programa donde hay un jerarca de la dictadura, sentado y evaluando a los candidatos presidenciales. No es censura, yo soy la que me quedo fuera del programa porque tengo algo claro: Puedo perder un voto, pero tengo mis convicciones muy claras”.

Alejandro Guillier (Nueva Mayoría)

– “Yo voy a ganar la primera vuelta y, por consiguiente, eso va a facilitar bastante el proceso. Lo que nos va a unir a nosotros es la capacidad de poder llegar a un acuerdo programático”.

– “Tengo francas divergencias con lo que pasa en Venezuela y Chile tiene una tradición que no necesita aprender de elecciones ajenas”.

– Tras emplazamiento de José Antonio Kast: “Nuestro diputado ha hablado tantas incoherencias, que vale la pena pasar por alto”.

Alejandro Navarro (País)

– “Venezuela tiene problemas como los tienen países en el mundo, que los venezolanos resuelvan sus propios problemas, que no haya injerencismo, que no haya intervencionismo, que Donald Trump no amenace una invasión militar, de que no haya una acción concertada de la prensa mundial en un guerra económica que Chile ya vivió con el Gobierno de Salvador Allende”.

– “No reevaluó mi posición, la reafirmo. Vamos a defender la libre autodeterminación de Venezuela a dirigir su futuro, a tomar sus propias decisiones”.

– Por comuneros en huelga de hambre: “Estuve en la Cárcel de Temuco con el lonko Alfredo Tralcal y los hermanos Trongol. Un año y cuatro meses lleva el fiscal investigando y no ha podido presentar cargos ni dictar sentencia. El candidato Kast dice que son terroristas y que quemaron los camiones y las iglesias sin ser parte de la investigación, sin haber estado un día en Temuco. Tenemos un candidato que nos dice que ya son culpables. Esa es discriminación, ese es racismo”.

– “Hoy hay presos políticos mapuche en Chile”.

Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista)

– “La verdad, los cómplices pasivos existen en Chile todavía y están en esta sala y duele mucho que usted (Piñera) juegue en una elección que no aguantará nada con la dictadura y, por otro lado, que en verdad los va a tolerar porque no es un crimen haber sido parte de una dictadura”.

– Por su procesamiento en el caso SQM: “En un año más voy a estar aquí totalmente inocentado (sic). No hay nada, no hay ninguna prueba y me llama mucho la atención ser el único candidato formalizado quizás porque soy el menos relacionado con los poderosos (…) estaría preso si fuera verdad una de las evidencias”.

Eduardo Artés (Unión Patriótica)

– “Hay un olor un poco en los muros a corrupción, porque este edificio (del Congreso) huele a corrupción”.

– “Quiero saludar a los comuneros mapuche que están en huelga de hambre. Para ellos, un saludo y exigir que se deje de provocar a la nación mapuche”.

– “Estamos hoy en una elección que es antidemocrática (…) Absolutamente no creo que sea democracia, es la democracia del capital. La dictadura del dinero y del capital es feroz en nuestro país”.

– “Aquí mismo en el Parlamento los sueldos de los señores diputados y senadores parecen lores ingleses, en consecuencia que el sueldo mínimo está en 270 mil pesos”.

José Antonio Kast (Independiente)

– “Las Fuerzas Armadas en Chile no usaron la fuerza para tomarse el poder, sino que para recuperar Chile. Salvador Allende destruyó este país”.

– “Beatriz Sánchez aquí no dijo si había terrorismo o no. Salió jugando por alguna parte”, sostuvo el candidato de extrema derecha quien agregó que la periodista “no fue capaz de dialogar con Sergio Melnick”, pero sí con “las personas que están en huelga de hambre, los terroristas”.

– Por situación en La Araucanía: “Si le pido colaboración a las Fuerzas Armadas es para alcanzar la paz en una zona donde no hay paz (…) Las Fuerzas Armadas, yo me siento orgulloso de ellas y no le tengo temor. Para nada quiero militarizar la zona, sólo reemplazar a los carabineros que están cumpliendo una función de punto fijo para que puedan hacer operativos policiales, detener a los terroristas y que los militares colaboren en esa labor en las casas de las personas que hoy, por orden judicial, tienen protección policial”.

– Por decisión del Gobierno que quitar prisión preventiva a comuneros: “Es lo peor que puede hacer un Gobierno negociar con el terrorismo, con el terrorismo no se negocia. Son cobardes que matan a las personas que están en indefensión”.

– A Navarro: “Ojalá se vaya a Venezuela a defender a Maduro”.

(Fuente: Nodal)

