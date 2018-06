Chile: Diputadas llaman a diálogos y debates sobre educación no sexista

Las diputadas de la comisión de Educación Camila Rojas, Cristina Girardi y Camila Vallejo presentaron la iniciativa “Diálogos para construir una educación no sexista”. La iniciativa se propone “abrir un debate profundo y transversal sobre el estado de la educación en Chile, especialmente en los aspectos de violencia y de educación no sexista en las instituciones educacionales”.

La diputada Rojas (Izquierda Autónoma), subrayó que la motivación surge de la movilización feminista y destacó que el foco de la demanda “es que este país necesita de una reforma educativa, en especial para que ésta sea pública y no sexista”. Al respecto, agregó, el Ministro de Educación se ha visto “totalmente ausente”.

La invitación a estos diálogos -realizada a universidades estatales- busca que “las medidas legislativas respondan a las demandas de la sociedad y a los avances y reflexiones que ya se vienen contribuyendo desde distintos esfuerzos”, es decir, pretenden emanar un “documento orientador para iniciativas legislativas”, señaló la diputada.

La diputada del PPD-PRO, Cristina Girardi recalcó que “el rol de la educación en un cambio cultural es fundamental. La educación en general lo que hace, es reproducir muchas de las situaciones que tenemos en la cultura y que tiene que ver por ejemplo, con la reproducción de las relaciones de dominación y si no cambiamos la educación, no podemos cambiar esa lógica”.

“El Ministerio de Educación no ha tenido un rol activo. En la sesión especial que tuvimos del tema donde vino el ministro de Educación y la ministra del Ministerio de la mujer, el ministro nunca se pronunció sobre la educación no sexista. No hay una voluntad desde el ministerio de construir una política de educación no sexista, por lo tanto, lo que hemos decidido como parlamentarias es elaborar una propuesta, pero no a puertas cerradas, queremos hacerlo con todos los actores que tienen que ver con la educación. Queremos cambiar la educación para cambiar el mundo”, añadió Girardi.

En un ámbito complementario, la diputada Rojas – presidenta de la Fech en 2016- si bien valoró la figura del ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, criticó su renuncia al cargo, realizada ayer, tras una toma feminista de 46 días.

“Nos parece muy equivocado que, en medio de movilizaciones feministas que intentan poner sobre la mesa temas y puntos de vista largamente silenciados en este país, el decano Harasic centre la atención en sí mismo, a través de una renuncia, porque la forma de protesta no le parece adecuada”, sostuvo.

“Este es un momento en el cual hay que tomar posición. Se apoya o no apoya el movimiento”, agregó.

(fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...