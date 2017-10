Chevrolet presenta los vehículos más tecnológicos del mercado en el Motorshow

En el año que Chevrolet cumple 80 años de haber lanzado su primera SUV al mercado, el Motorshow es el evento escogido por Chevrolet para lanzar 2 de sus nuevas SUV. La marca presentará All New Equinox y All New Traverse, que liderarán el mercado por su equipamiento con lo último en tecnología

“General Motors apuesta por el mercado peruano porque ha registrado el mayor crecimiento en la región, sus proyecciones son positivas y es un mercado relevante, que es lo que buscamos. Chevrolet cerró el 2016 con 10,359 unidades vendidas y un Market Share de 6.01%, y nuestro objetivo es seguir incrementando esas cifras gracias a la preferencia del público en Perú”, manifestó Esteban Acosta, gerente general de General Motors Perú.

All New Chevrolet Equinox

Es el resultado perfecto obtenido de la unión entre tecnología y seguridad. Esta SUV cuenta con un sistema de asistencia en el estacionamiento automático y permanencia en carril, alerta de punto ciego, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, control automático del frenado “low speed” y 6 airbags. No en vano es conocido como uno de los vehículos más tecnológicos del mercado, cuenta con el sistema My Link 7” y 8” con navegador y cargador inalámbrico que le dará a su conductor la oportunidad de vivir una experiencia de conexión de otra era.

All New Chevrolet Traverse 2018

Es la camioneta SUV ideal para la familia en movimiento y todas sus características garantizan que cada viaje deje un recuerdo imborrable en sus integrantes. Y esto se debe en parte a su cabina que suprime el sonido del exterior, que permite que sus ocupantes compartan sin interrupciones. All New Chevrolet Traverse posee hasta 14 características de seguridad avanzadas, entre ellas 7 airbags de serie, asientos cómodos hasta para 8 personas y el mejor espacio de carga disponible en su clase: 651 litros detrás de la tercera fila.

“Estos son los modelos más ambicioso de la marca y los más esperados de todo el portafolio de la marca por el público, por eso los traemos al Perú, como una franca muestra de la apuesta de GM por el mercado nacional. Con ellos estamos rebasando las expectativas que teníamos para este 2017”, indicó Cecilia Riva, gerente de marketing de General Motors Perú.

Junto a los modelos Tracker, Captiva, Tahoe y Suburban, All New Chevrolet Equinox y All New Chevrolet Traverse llegan al país para romper esquemas y convertirse en el equipo que liderará el segmento de SUVs, adueñándose de la preferencia del exigente público peruano.

