César San Martín pide disculpas públicas por conversación con Walter Ríos

Se somete a todos los requerimientos correspondientes para evaluar su conducta

El juez supremo César San Martín pidió disculpas públicas por haber llamado al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, para realizar un trámite puntual y dijo estar dispuesto a someterse a los requerimientos que correspondan para evaluar su conducta.

“Por todo ello pido disculpas públicas y reconozco mi error por haber llamado para realizar un trámite sencillo y puntual que, como señalé anteriormente, estaba demorando. Me someto a los requerimientos que correspondan para evaluar mi conducta, en especial a la Sala Plena de la Corte Suprema”, indicó en una declaración pública dada a conocer hoy.

Medios de prensa difundieron ayer el audio de una conversación telefónica entre César San Martín y Walter Ríos, en el cual el primero de los nombrados le solicita intervenir en la Corte de Justicia del Callao para acelerar un trámite judicial.

En su declaración, el juez Supremo también lamentó el uso de palabras inadecuadas durante la conversación con Ríos.

San Martín indicó que el diálogo allí sostenido estaba referido a un pedido para subsanar el retraso de un caso no contencioso de interdicción civil, el cual ya estaba resuelto y con sentencia, aunque faltaba notificar a los organismos pertinentes.

“Debo recalcar que se trataba de una causa propia, debido a un caso muy delicado de mi familia, por lo que llamé al presidente de la Corte del Callao, con quien no tengo vínculo amical salvo el conocimiento de los cargos que se tiene en el Poder Judicial. En causa propia no hay ventajas indebidas más aun en un tema de derecho civil no patrimonial de carácter no contencioso”, sostuvo.

Remarcó que, cuando hay retraso, cualquier litigante tiene el derecho de acudir al titular de la corte para que interponga su intervención respecto a una demora.

“Desde una perspectiva de reforma, es menester que los órganos de gobierno del Poder Judicial adopten todas las reglas institucionales referidas a las relaciones entre jueces y a sus propios litigios en sede jurisdiccional, y prevenir en lo sucesivo situaciones como en la que me he visto involucrado muy a mi pesar”, finalizó San Martín.

(Fuente: Andina)

