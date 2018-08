César Hinostroza habría revendido entradas para ver a Perú en el Mundial

El suspendido juez supremo César Hinostroza habría revendido las entradas sobrantes que consiguió para ver los partidos del Perú en el Mundial de Rusia 2018, según nuevos audios divulgados por Cuarto Poder.

En el primero audio, fechado el 4 de abril de este año, Hinostroza habla con un representante de una agencia de viajes, quien le ofrece al magistrado entradas para ver los partidos de Perú con Francia y Australia, pero los rechaza pues dice que “allá en Rusia le darán”.

Posteriormente, el 4 de mayo, se comunica con una persona a quien llama “Giovanna”, también de la agencia de viajes, para decirle que cuenta con entradas para los tres partidos de Perú (dos por cada partido) y le pide que pueda colocarlos, si puede, a otros clientes.

Un día después, el 5 de mayo, habla con una mujer llamada “Evelyn”, a quien le pide reunirse en su oficina con un tal “Betancourt”, que estaba interesado en las entradas sobrantes, en especial las del partido con Francia.

“Betancourt quiere pagar el precio que da la FIFA que es de 210 dólares, creo que es muy barato. Yo le he pedido 500, ¿ya?. Él dice que muy caro, pero dile que la gente se ha esforzado para conseguirlas, en todo caso, dile 400 cada entrada, osea 800 dólares, si no quiere, mínimo 300 dólares, y si no acepta dile que lo venderás en otro lugar”, instruye.

Según los mismos audios, el sobreprecio solicitado sería para poder devolver lo gastado por un tal “Alberto”, quien se encargó de comprar las entradas para ver al Perú en el Mundial de Rusia 2018.

Precisamente, Hinostroza conversa con “Alberto” el 20 de marzo de este año sobre las entradas conseguidas y este le informa que están viendo el departamento que alquilarán en Rusia para tener una buena estadía.

En audios divulgados por diversos medios de comunicación, se escucha a Hinostroza decir que consiguió entradas y hablar con el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, para averiguar lo concerniente al Fan ID y la entrega de los tickets.

(Fuente: Andina)

