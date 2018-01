CES 2018: Lenovo revoluciona tu vida con sus nuevos lanzamientos

Los dispositivos rediseñan el futuro de la realidad virtual (VR) y aumentada (AR) con inteligencia artificial

Lenovo mostró su visión en innovación tecnológica en el CES 2018 el nuevo portafolio de dispositivos inteligentes mejorará la realidad, desde pequeños dispositivos hasta la PC y Hogar Inteligente.

La Realidad Virtual (VR) da un salto en cuanto a la generación y consumo de contenidos. Lenovo Mirage ™ Solo con Daydream ™ ofrece una de las formas más sencillas de explorar las experiencias de realidad virtual hasta la fecha. Los headsets brindan una realidad virtual inmersiva en un diseño independiente, completamente autosuficiente y fácil de usar. Utilice la cámara Mirage de Lenovo con Daydream para capturar los momentos memorables de la vida y revivirlos en 3D en los headsets. Los profesionales también pueden transformar su trabajo a través de la Realidad Aumentada (AR) con las gafas inteligentes Lenovo C220. Esta experiencia de hardware y software AR monocular, liviana y sin manos aprovecha las capacidades de su teléfono inteligente para aumentar las funcionalidades.

En el hogar, obtenga una experiencia tecnológica más personalizada, conveniente y compartida con el Asistente Inteligente de Lenovo que tiene Google Assistant ™ incorporado. También hemos agregado más capacidad de procesamiento a nuestras computadoras portátiles: el siempre encendido, siempre conectado Miix 630 2- in-1 detachable le brinda la movilidad de un teléfono inteligente con LTE1 y hasta 20 horas de batería para la reproducción de video local con el rendimiento completo y la productividad que esperaría de una PC con Windows® 10 S. ThinkPad trae una línea renovada de su familia X1 e innovaciones centradas en el cliente en las series X, T y L. También estamos brindando a los usuarios una forma más sencilla de migrar archivos y configuraciones de una PC a otra, identificar redes Wi-Fi seguras y obtener diagnósticos y asistencia de PC a través de una aplicación con Lenovo Vantage, en nuestras PC con Windows 10.

Ya sea que se trate de experiencias de tecnología virtuales, aumentadas o más inteligentes. La realidad nunca ha sido tan sorprendente.

Colaboración en su punto más alto: Nuevos Moto Mods y un Developer Challenge con Indiegogo

Sumándose al ecosistema Moto Mods, Motorola dio la bienvenida a dos nuevos Mods hechos por desarrolladores. El Vital Moto Mod presenta una avanzada tecnología de sensor que le permite medir fácilmente sus cinco signos vitales desde un dispositivo integrado de Moto Mod: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso Ox, temperatura corporal central y, por primera vez, presión arterial sistólica y diastólica precisa de su dedo.

Ganador del gran premio 2017 Transform the Smartphone Challenge con Indiegogo, el teclado deslizable LiverMorium Moto Mod le ofrece un teclado deslizante completo QWERTY y le permite inclinar la pantalla de su moto z hasta 60 grados para los momentos en que una pantalla táctil no puede manejar tus necesidades de tipeo. Para los desarrolladores inspirados en la plataforma Moto Mods, Motorola e Indiegogo también relanzaron el desafío Transform the Smartphone, ofreciendo la oportunidad de traer grandes ideas del concepto al mercado.

Lenovo Mirage Solo con Daydream Headset + Cámara Lenovo Mirage

La realidad virtual se vive diferente con los headsets VR independientes de Mirage Solo y la cámara Mirage VR180 de Lenovo, lo que permite a las multitudes curiosas de VR consumir y crear contenido de una manera increíblemente fluida.

Libérese de cables, PC o teléfonos con la comodidad y la simplicidad de los primeros headsets Daydream independientes del mundo. Y sea uno de los primeros en sumergirse en la tecnología de seguimiento de movimiento WorldSense ™ en la plataforma de realidad virtual de Google Daydream. Usando WorldSense, puedes inclinarte, esquivar o agacharte de forma natural mientras te mueves a través de una gran biblioteca de contenido mágico que desafía la realidad. Basado en la plataforma Qualcomm® Snapdragon ™ 835 VR, el Lenovo Mirage Solo ofrece experiencias inmersivas de alta calidad. Y puede hacer los juegos aún más realistas con el controlador inalámbrico Daydream: bate de béisbol, volante o lo que sea que se adapte a su aplicación elegida.

Ahora puedes crear tu propio contenido de realidad virtual y luego experimentar momentos únicos en la vida con la cámara Mirage de Lenovo con Daydream. Esta cámara de tamaño de bolsillo simplifica la tecnología necesaria para capturar fotos y videos en 3D con su cámara de ojo de pez dual de 13 MP y su campo de visión de 180 x 180 °. Estamos creando las herramientas para que tu propio contenido de realidad virtual sea accesible y divertido. Las fotos y videos de la Cámara Mirage de Lenovo se pueden cargar en tu cuenta personal Google Photos ™ y YouTube ™ para ver y compartir: mire en un navegador estándar en su Mirage Solo con headsets Daydream o en los headsets VR que ya tenga. Viene equipado con la plataforma Qualcomm Connected Camera® que cuenta con cámaras duales de alta calidad, WiFi integrado y módem celular X9 LTE en la versión LTE.

Los nuevos lentes C220 combina la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada

Los lentes Lenovo C220 constan de una unidad de vidrio y unidad de bolsillo y funciona mediante el reconocimiento e identificación de objetos de la vida real que utilizan tecnologías de inteligencia artificial. La ligera unidad de vidrio de 60 gramos corre bajo la plataforma Android. Experimenta AR con un ojo, mientras mantiene el otro en el mundo real. Descarga la aplicación LNV (AH Cloud) a su teléfono inteligente y luego conecte la unidad al teléfono. Los lentes Lenovo C220 se aplican a una variedad de escenarios de trabajo y aprendizaje, desde permitirle recopilar información en su campo de visión hasta instrucciones paso a paso para la reparación, identificación de equipos y problemas para solucionar con un colega remoto todo mientras mantienes tus manos libres. Los lentes Lenovo C220 son un dispositivo terminal portátil de AR que ofrece interacción anti ruido, capacidad de computación móvil, modificaciones personalizadas y mucho más.

Lenovo NBD AH Cloud 2.0 es una plataforma empresarial SaaS basada en AR, AI y tecnología de big data. AH Cloud cumple con el concepto de Humano Aumentado, por lo que es ideal para el mantenimiento industrial remoto, comando y despacho inteligentes, diagnóstico 3D, turismo inteligente y otros campos. El sistema de video comunicación se basa en la tecnología de Kepler y el sistema de gestión del flujo de trabajo se basa en la tecnología Titan donde el usuario puede construir y editar proyectos sin capacidad de programación; y el sistema de detección inteligente, basado en la tecnología de Martin, puede hacer la detección de objetos en tiempo real para múltiples tipos de objetos simultáneamente después de entrenar usando imágenes.

Comienza y termina tu día de una manera más inteligente con el Lenovo Smart Display

La pantalla inteligente de Lenovo con el Asistente de Google incorporado hace que el uso de la tecnología en el hogar sea más conveniente, intuitivo y compartido. Conviértelo en el centro de comando para sus dispositivos de hogar inteligente conectados, desde la iluminación hasta la calefacción y más, controlado con la voz o el tacto. Y usa el Asistente de Google para mostrarte instrucciones sobre Google Maps ™, ™ ver videos de YouTube, video llamar a sus amigos con Google Duo ™, escuchar música y más. Lenovo Smart Display viene en modelos de pantalla de 8 o 10 pulgadas y está impulsado por Qualcomm® Home Hub Platform.

La PC siempre encendida y siempre contactada

Estamos llevando la movilidad de la PC a un nivel superior con la Miix 630. Este dispositivo detachable 2 en 1 desafía las expectativas de lo que una laptop realmente puede hacer. Te brinda la flexibilidad y productividad de una computadora portátil con Windows 10 S con la movilidad siempre encendida y siempre conectada de un teléfono inteligente.1 Confíe en la velocidad de 4G LTE2 rápida en lugar de Wi-Fi con hasta 20 horas de reproducción de video local.2 Basada en La plataforma de PC portátil móvil Qualcomm Snapdragon 835, la Miix 630 es una compañera móvil ligera de 15.6 mm (0.6 in) y 1.33 kg (2.93 lbs). Equipada con Windows 10 S con Cortana®, puede usar su voz para acceder a su asistente digital personal y usar el reconocimiento facial biométrico Windows Hello ™ para un inicio de sesión más seguro y conveniente.

La línea ThinkPad más inteligente

La icónica línea ThinkPad continúa redefiniendo el estándar en computadoras portátiles para profesionales de negocios. Estamos agregando innovaciones en pantallas, privacidad y conectividad a través de la línea X1 para responder al cambiante entorno de trabajo. Le dimos a la tableta X1 un nuevo diseño de 13 pulgadas con pantalla 3K y conectividad LTE-A opcional. Las X1 Carbon y X1 Yoga, tienen habilitando Amazon Alexa y agregaron una pantalla premium compatible con Dolby Vision HDR3 para una visualización increíble y la privacidad de la cámara ThinkShutter donde ya no se necesitan cubiertas adhesivas. También hemos agregado modelos con pantalla táctil a la X1 Carbon, la computadora portátil de negocios de 14 pulgadas más liviana del mundo, con además de hasta 15 horas de duración de la batería.

Las familias ThinkPad X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580, L380, L380 Yoga, L480, L580 también se están actualizando. La ThinkPad la X280 reduce su peso a solo 2.56 lbs mientras que la T480 reescribe el estándar corporativo con un nuevo docking lateral, cámara infrarroja, LTE-A global y una increíble duración de la batería. La T480s combina el rendimiento y el mejor peso de su clase, mientras que la T580 te brinda una memoria más rápida, doble almacenamiento y nuevo docking para obtener una potencia incomparable.

