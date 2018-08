Cenar temprano reduciría riesgo de tener cáncer de mama o próstata

Revela estudio

Las personas que cenan antes de las 9 de la noche o esperan al menos dos horas antes de acostarse tienen cerca de un 20% menos de riesgo de cáncer de mama y de próstata que aquellos que ingieren alimentos pasada esa hora o se acuestan inmediatamente después de comer.

Así lo señala una reciente investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), practicado a 4 mil personas, sobre los hábitos alimenticios.

Aunque los investigadores no han estudiado los factores que están detrás de esta relación, se cree que tiene que ver con la capacidad de metabolizar la comida.

Al respecto, Mauricio León Rivera, director médico del Centro Detector del Cáncer, expresó que la cena debería ser la comida más reducida en todo el día ya que en la noche nos encontramos preparados para ahorrar y recuperar energía por medio del sueño.

Sostuvo que lo ideal es comer alimentos livianos que no produzcan indigestión y que no generen acumulación de energía que no se utilizará.

“Los seres humanos tenemos una vida principalmente diurna, lo que implica que nuestra tasa metabólica es más alta durante el día. Por esta razón, comer en la noche implicará un procesamiento lento, para un momento sin actividad física como el sueño”, añadió.

Además, dijo que las personas indisciplinadas con sus alimentos y horarios, corren grandes riesgos que pueden perjudicar su salud, como aumento del colesterol, enfermedades cardiovasculares como los infartos, aumento de grasa en el cuerpo llevándonos a la obesidad, gastritis y probablemente hasta el cáncer.

(Fuente: Andina)

