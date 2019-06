Celebra el Día del Padre en los mejores restaurantes de Lima

Engríe a papá en su día y llévalo a disfrutar de deliciosas opciones en los mejores restaurantes de nuestra capital.

El Día del Padre es una buena ocasión para juntarse en familia y disfrutar de este momento tan especial. Sin embargo, encontrar el lugar perfecto muchas veces es complicado cuando nuestra meta es sorprender a una de las personas más importantes de nuestra vida.

Es así que, si aún no sabes a dónde ir, te brindamos esta guía de exclusivos restaurantes en donde podrás disfrutar de los mejores platillos, guarniciones y distintas propuestas que harán que papá viva de una experiencia inolvidable, no solo esta fecha, si no durante todo el mes.

• La Locanda: Un restaurante ideal en donde, los amantes de las carnes, podrán disfrutar de una carta totalmente diferente. La Locanda del Swissôtel Lima ofrece un exclusivo almuerzo 100% grill, la cual contará con la opción Tomahawk, para tres personas.

Precio por 03 personas: S/. 399.00. / Fecha: Domingo 16 de junio / Dirección: Av. Santo Toribio 173, vía central 150, San Isidro.

• Enrique Tomás: Celebra el día del padre en la exclusiva cadena de jamones ibéricos, tapas y vinos premium más grande del mundo, Enrique Tomás. Aquí los clientes podrán encontrar los mejores jamones como Bellota Premium, Gran Reserva, Ibérico de Campo, variedad de jamón serrano, embutidos ibéricos, queso ibérico, productos selectos como espárragos, aceites ibéricos y vinos. Además, cuenta con una gran variedad de tapas, aperitivos que se sirve en la mayoría de los bares o restaurantes españoles. Dirección: C.C. Jockey Plaza, nave central, tienda 146 (1er piso)

• La Cuadra de Salvador: Si buscas un restaurante steakhouse de tipo americano, La cuadra de Salvador es la opción, podrás encontrar una exclusiva carne americana Angus – Sterling Silver. Además, las propuestas más destacadas son Steak tartar, Carpaccio de lomo, Bife ancho, Entraña fina, Lomo fino Angus, que puedes ser acompañados con risotto de quinua, platanitos amelcochados, entre otros. Dirección: Calle Tradiciones y Santa Luisa 296 – San Isidro y en Jr. Centenario 105 – Barranco.

• Amoramar: Los mariscos siempre serán una buena opción. Durante la festividad del día del padre, este restaurante ofrecerá una carta muy variada, que podrá ser disfrutada por los amantes de la marina. La particularidad de este exclusivo restaurante, está en la combinación de platos típicos del Perú con influencias orientales y de otros continentes. Dirección: Jr. García y García 175 – Barranco.

