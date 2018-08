Castañeda Pardo reta a Reggiardo a debatir

El candidato de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Pardo, planteó iniciar una ronda de debates electorales con los aspirantes a la Municipalidad de Lima, y dijo estar capacitado para polemizar con Renzo Reggiardo, a fin de contrastar sus propuestas.

En declaraciones a la Agencia Andina, indicó que él buscará “ganarle en la cancha”, por lo cual espera un debate público que permita a los limeños conocer cuál de los candidatos tiene la mejor propuesta para Lima.

“Por mi mañana mismo. Reggiardo me parecer un candidato que lamentablemente no conoce de gestión municipal, no tiene experiencia, es decir, es un candidato improvisado, sus cuadros son gente que reclutó de diferentes lugares y yo lo espero en un debate. Encantado, ahora mismo si quiere”, dijo.

Castañeda Pardo, hijo de actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, indicó que no solo espera debatir con Reggiardo, sino con todos los candidatos, pues en un encuentro de ese tipo la población conocerá cuales son las mejores propuestas para la ciudad capital.

En ese sentido, agregó que muchas de las intervenciones de los aspirantes al sillón municipal revelan poco conocimiento de la gestión pública y del funcionamiento de la Municipalidad de Lima.

Por ello, incidió en la necesidad de iniciar una ronda de debates electorales para que la población pueda ejercer un “voto informado” este 7 de octubre, fecha de las elecciones municipales y regionales en el país.

Por otro lado, manifestó que su campaña será “seria y responsable”, razón por la cual no se prestará a un “circo” que desvíe la atención de las verdades medidas que Lima necesita para ser una ciudad, limpia, segura y moderna.

“He visto campañas donde los candidatos hasta se disfrazan, yo siendo el candidato joven trazaré una línea elegante y respetuosa, pueden ver, por ejemplo, que en mi lista de regidores no llevo a nadie de la farándula”, recalcó Castañeda Pardo.

(Fuente: Andina)

