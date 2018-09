Castañeda Pardo propone trabajar por una Lima ordenada y con seguridad

Luis Castañeda Pardo, candidato de Solidaridad Nacional a alcaldía de Lima, dijo hoy que trabajará junto a la ciudadanía por una Lima ordenada, seguridad y sin miedo.

En el bloque de visión para Lima al 2020, ofreció continuar lo mejor que se ha hecho en la ciudad, corregir lo que se tenga que hacer, impulsar obras, calidad de vida, salud, colegios y hospitales solidarios.

“Vengo a hablar con la verdad, en Lima estamos en peligro, hay candidatos improvisados, sin planes de gobiernos ni experiencia municipal, no conocen gestionar la ciudad, ante eso no nos arriesguemos, no perdamos cuatro años de gestión”, dijo

(Fuente: Andina)

