Caso Odebrecht: acusaciones contra Jorge Acurio por presunta coima

Fiscalía formalizó investigación preparatoria por 36 meses

El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, por haber recibido una presunta coima de 1.2 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de beneficiarlo en una obra. Estas son las acusaciones que le formula la Fiscalía.

Acurio Tito, detenido el pasado 17 de mayo, habría pactado una coima de 3 millones de dólares con la empresa Odebrecht a cambio de favorecerlo en la licitación de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco”.

De ese monto, la fiscalía acreditó que habría recibido 1’250,000 dólares mediante transferencias bancarias realizadas desde la empresa off shore Klienfeld Services Ltd (empleada por Odebrecht pare el pago de sobornos), a la firma off shore Wircel S.A.

No se concretó el depósito total de la coima pactada porque Acurio Tito dejó el cargo de gobernador regional en diciembre de 2013, debido a una sentencia del Poder Judicial.

La empresa Wircel S.A., fue creada por Gustavo Fernandez Salazar Delgado, ex gerente de La Positiva Seguros, quien era titular y beneficiario de la cuenta de esa empresa en el banco Crédit Andorra con sede en Panamá, donde finalmente se habría depositado el dinero.

Para evitar que se identifique el origen ilegal de ese dinero, el abogado José Francisco Zaragoza Amiel habría creado un contrato ficticio entre Klienfeld Services Ltd y Wircel S.A.

Jorge Acurio Tito y José Francisco Zaragoza Amiel fueron intervenidos el pasado 17 de mayo en un megaoperativo simultáneo en Lima y el Cusco, que incluyó también la intervención de once inmuebles. Gustavo Fernandez Salazar Delgado, habría salido del país antes de la operación.

El fiscal Marcial Paucar Chappa atribuye a Acurio Tito de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado.

El empresario José Francisco Zaragoza Amiel y el abogado Gustavo Fernando Salazar Delgado, se les acusa por el delito de lavado de activos al ser sospechosos de haber facilitado el traslado de los pagos por soborno mediante cuentas en el exterior.

Para el exgobernador del Cusco y Salazar Delgado se pide prisión preventiva por 18 meses, mientras que para Zaragoza Amiel, comparecencia con restricciones, entre ellas el impedimento de salida de país..

(Fuente: Andina)

