“Casa Perú” permitirá duplicar envíos de alimentos a Rusia anualmente

Eso significará que para el próximo mundial de fútbol en Catar, nuestro país podría superar los US$ 700 millones de agroexportaciones a Rusia y estaremos con la mejor disposición para conquistar el mercado árabe.

Las exportaciones peruanas a Rusia sumaron US$ 86 millones el año pasado, de los cuales US$ 45 millones fueron de alimentos, montos pequeños realmente. No obstante, el retorno del Perú al Mundial representa una oportunidad de iniciar una nueva historia en el fútbol peruano, por lo que la ‘Casa Perú’ también será un nuevo inicio para duplicar anualmente estos envíos al gigante euroasiático, estimó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.

Durante el lanzamiento de la ‘Casa Perú’ en Rusia, manifestó que de duplicarse anualmente los envíos de alimentos, eso significará que para el próximo mundial de fútbol en Catar, nuestro país podría superar los US$ 700 millones de agroexportaciones a Rusia y estaremos con la mejor disposición para conquistar el mercado árabe.

“Es muy interesante comentar la visión que inspira la ‘Casa Perú’. Los chinos, por ejemplo, dicen que su futuro está inspirado en la gloria que tuvieron mil años atrás. Nosotros los peruanos también tenemos una historia de gloria que se remonta a 5 mil años atrás. Nuestra oferta alimenticia, turística y cultural es la herencia de esa historia milenaria. Esa es la gloria y el orgullo peruano que vamos a mostrar en el mundial”, dijo.

Luego de mencionar que el retorno de Perú a un Mundial de fútbol puso a nuestro país en los ojos del mundo, Varilias agradeció a los exportadores que se embarcaron en el reto de abrir las puertas de Rusia y la región oriental del mundo.

“Sé de muchas empresas que quisieron participar en la ‘Casa Perú’ y no pudieron hacerlo por diversas razones; pero, felizmente, la ‘Casa Perú’ tiene una página web en la que se podrán mostrar sus productos. Vamos a Rusia con un espíritu de victoria y estamos seguros que volveremos con muchos éxitos”, añadió.

Esfuerzo conjunto

Varilias agradeció la iniciativa y el esfuerzo de Mincetur y PromPerú para hacer realidad la ‘Casa Perú’ en Rusia que se ubicará en el corazón cultural de Moscú, en el Palacete Manege, edificio histórico cercano a la Plaza Roja. “En este esfuerzo también debemos agradecer a los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Ica, Lima, Piura y Tacna por sumarse a esta iniciativa”, enfatizó.

Explicó que las empresas exportadoras de diferentes regiones del país exhibirán productos en un ambiente que transmitirá con orgullo la imagen del Perú y que estará dotado de alta tecnología para que los turistas del mundo aprecien nuestra gastronomía, naturaleza llena de hermosos escenarios y de espacios que invitan a la aventura, nuestra cultura y, sobre todo, para que conozcan el alma del peruano generoso, plural y abierto a todo el mundo.

“Sin duda, este evento cobra un significado muy especial para todos los peruanos porque resume el esfuerzo que hacen los ciudadanos desde la más humilde de las posiciones para mostrar un Perú moderno, competitivo, digno de estar en las ligas mundiales del fútbol y del comercio”, mencionó.

Refirió que por eso su gremio no dudó un instante en impulsar la propuesta de la “Casa Perú” en Rusia y mostrar no solo la calidad del fútbol peruano al mundo, sino también los superfoods, café y cacao, pisco, productos nativos, artesanía, joyería y textiles, nuestra cultura y atractivos turísticos.

En la mesa de honor estuvieron el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y el viceministro de RR.EE., Hugo de Zela. Además, a la conferencia asistieron exportadores peruanos, en su mayoría, asociados de ADEX.

Me gusta: Me gusta Cargando...