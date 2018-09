Capuñay ofrece albergue para mujeres y gestión transparente

Señala que no tiene compromisos con ningún grupo económico y que no hipotecará su gestión.

Un albergue productivo para las mujeres maltratadas, una plataforma especial para atender sus denuncias y cunas municipales para que las mujeres que trabajan puedan dejar a sus hijos, son algunas de las propuestas de Esther Capuñay, candidata a la alcaldía de Lima por Unión por el Perú (UPP).

Ella fue la invitada al programa Elecciones 2018. Yo elijo, de Andina Canal Online, la única mujer en la lid electoral que aspira a dirigir la capital del país a partir del 2019, junto con otros 20 caballeros.

La exparlamentaria dijo ser consciente de la responsabilidad que demanda esta posición, y por eso se preocupa mucho por consignar en su plan de gobierno iniciativas que alivien el drama de la mujer maltratada, en un país en el que se han cometido 70 feminicidios en lo que va del año.

Los albergues productivos serán casas de refugio en las que las mujeres podrán no solo vivir con sus hijos, sino también contar con un trabajo remunerado mientras dure su proceso; así no regresarán nuevamente con su agresor porque simplemente no tienen cómo mantener a su familia.

De igual modo, las plataformas especializadas funcionarán como espacios íntegramente atendidos por mujeres (fiscales, médicos, policías y asistentes) para recibir sus denuncias, en un marco de serenidad y confianza al saber que las atenderán personas de su mismo género.

Las cunas municipales del plan de UPP incluyen una conexión con los teléfonos inteligentes para que las madres vean por medio de un aplicativo cómo se atiende a sus hijos; de esa manera estarán tranquilas durante su jornada laboral.

“No es feminismo –aclara la candidata–, hay que ser consecuentes, y siendo la única candidata, tengo que darle también el respaldo a las mujeres que viven en Lima”, afirmó.

Pantalones bien puestos

La candidata fue enérgica al recalcar que ella y su familia, propietaria de una cadena de medios de comunicación, financian su campaña; por lo tanto, no tiene compromisos con ningún grupo empresarial.

“Hay que amarrarse los pantalones para tomar decisiones, y eso pasa por no tener compromisos con nadie. Hay candidatos que son financiados por compañías constructoras y grandes empresas de estacionamiento, y claro, cuando llegan al cargo, tienen que someterse a los pedidos de los financistas”, afirma.

“Somos muy tajantes al decir que vamos a luchar frontalmente contra la corrupción; no voy a hipotecar la gestión municipal […] Mi campaña la financio yo y también mi familia mediante su plataforma de comunicación”.

Esta licenciada en Administración y Comercio Internacional promete, de ganar la alcaldía, llevar adelante una gestión honesta y transparente, para lo cual se creará el aplicativo Lima Transparente, con el fin de que todo vecino vea desde su teléfono celular las compras y la ejecución del gasto de la comuna metropolitana, “desde un lapicero hasta la ejecución de una gran obra”.

“Hemos visto alcaldes convertidos en jefes de bandas criminales, que llegan sin un centavo, pero que terminan millonarios. Hay que elegir burgomaestres que tengan tranquilidad económica, para que se dediquen exclusivamente a pensar en el bien de la ciudad y no en la solución de sus problemas”.

Compromiso

“La Capuñay”, como la llaman en su propaganda electoral, es crítica con la gestión del saliente alcalde Luis Castañeda Lossio, a quien acusa de haber gobernado de espaldas a la ciudad, divorciado de los burgomaestres distritales y de ser inoperante para solucionar los problemas de la capital.

“Conmigo se acabará el divorcio. Mi compromiso es trabajar con cada alcalde distrital. No puede haber divorcios, no puede haber mezquindad política. Las instituciones públicas no son malas, los malos son estos políticos tradicionales que nos han gobernado por muchos años pero que no han hecho nada”.

Escuela de serenos

Para enfrentar la inseguridad ciudadana, Esther Capuñay propone crear una escuela de serenos para Lima Metropolitana, a fin de profesionalizar a este servidor público en su trabajo de patrullaje y coordinar con la Policía en el combate a la delincuencia.

Especialmente, dijo, será importante que los serenos sepan gestionar la información que proporcionan las cámaras de seguridad, en el sentido de responder correcta y oportunamente en situaciones determinadas.

A la candidata le preocupa el alumbrado público, pues considera que donde no lo hay, proliferan la delincuencia y la inseguridad, y por eso se empeñará en coordinar con las empresas eléctricas para que no existan espacios urbanos en esta situación.

También dijo que trabajará con las juntas vecinales, a fin de aprovechar su organización y sus planes de seguridad por cuadras y manzanas, lo que ayudará a reducir el número de asaltos. Por último, activará un plan de seguridad para la región Lima.

Datos

Capuñay dijo que revisarán todos los contratos de peajes y concesiones de transporte, y en caso de que se detecten irregularidades, serán cancelados.

Prometió que ordenará el transporte, empezando por poner horarios especiales al transporte pesado en la ciudad, de modo que los camiones no circulen en horas punta para que no congestionen el tránsito.

También ofreció pavimentar las avenidas metropolitanas principales, que están bastante deterioradas, como Los Héroes y la Pista Nueva, y de manera inmediata Pasamayito, del que todos hablan, pero que muy pocos conocen. Esta vía conectará San Juan de Lurigancho con Lima Norte.

“Vamos a ordenar el comercio ambulatorio en la ciudad, en el entendido de que muchas veces es el único medio de subsistencia de las personas que se dedican a esta actividad”, agregó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...