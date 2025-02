Cantante Renzo Dali, presenta disco, «Navidad»

«NAVIDAD» es el nuevo disco que nos presenta el intérprete, instrumentista y compositor Renzo Dalí.

Un EP de 6 temas que nació desde su sentir y feeling en búsqueda de una Navidad expresada en ritmos que acompañen canciones clásicas de esta temporada en una versión peruana como «Mi burrito sabanero» en vals, «Ven a mi casa está Navidad» en huayno o Noche de Paz» en festejo.

Con la pasión que lo caracteriza el también director y productor musical no deja de sorprendernos y para regalarnos este nuevo proyecto se sumergió en la interpretación de los variados instrumentos entre ellos guitarra, charango, el checo confeccionado a base de calabaza y en un gran reto para el tema «Noche de bien» interpretado a capella con un coro de 20 voces realizado solo por Renzo Dalí.

El artista peruano nos comparte que esta idea nació el 19 de Diciembre y desde allí fueron 5 días de dejar fluir su arte y lograr concretar está propuesta musical la cual, nos regala con alegría en renovados temas clásicos con ritmos nacionales.

Cabe resaltar que las canciones que forman parte de este EP Navidad son: Greensleeves (What child is this?), Ven a mi casa está Navidad (Huayno), Jingle Bells (Festejo), Hallelujah (Saya), Burrito sabanero (Vals), Noche de bien (A capella en 20 voces)

Puedes disfrutar de estas canciones en las redes del artista y en diversas plataformas digitales.