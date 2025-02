Cáncer de cuello uterino: 4 mitos que debes vencer sobre los chequeos preventivos

En el 2021, se detectaron 4270 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en el Perú: Según The Global Cancer Observatory (Globocan)

Liga Contra el Cáncer promueve la campaña “Útero Sin Vergüenza”: Del 10 al 31 de marzo se podrá acudir a realizarse un chequeo preventivo en sus Centros Detectores por una donación de 35 soles.

En el 2021, The Global Cancer Observatory (Globocan) precisaba que el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad en nuestro país. Aproximadamente, 5 mujeres mueren al día a causa de este padecimiento



“La principal problemática en nuestro país con respecto a esta enfermedad es la falta de cultura de prevención, teniendo como interrogante del por qué las mujeres no se realizan un examen de papanicolaou, IVAA y las pruebas moleculares de VPH. Estos exámenes ginecológicos preventivos son básicos para la mujer peruana, lo cual hace extraño el que esté rodeado de tantos mitos que desinforman y que ponen en peligro a millones de mujeres alrededor del país” indicó Manuel Álvarez, Ginecólogo Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.



El especialista precisó que uno de los principales factores es el miedo, la vergüenza, desinterés, economía y falta de tiempo, sin embargo hay otros mitos que muchas mujeres tienen y les impide realizarse este chequeo ginecológico. El Doctor Manuel Alvarez nos ayuda a descifrarlos.

El Cáncer Uterino no puede ser prevenido: Totalmente falso, si es detectado en una etapa temprana, puede ser tratada efectivamente para prevenir el desarrollo del cáncer uterino. Una evaluación con pruebas de Papanicolau y pruebas de VPH pueden detectar condiciones precancerosas y los pacientes pueden ser tratados a tiempo.

Soy demasiado joven para preocuparme sobre cáncer uterino: Falso, si bien es cierto la edad promedio de los pacientes que padecen cáncer uterino es de 48 años. Aunque no es común, las mujeres pueden ser diagnosticadas con cáncer cuando tienen 20 años. El VPH y la displasia precancerosa son comunes en mujeres jóvenes.

No necesito una prueba de Papanicolaou, IVAA o pruebas moleculares de VPH: Falso, el primer Papanicolau de una mujer debe ser realizado cuando ella cumple 21 años o tres años después de que empieza a tener relaciones sexuales. Los tres exámenes son importantes para detectar problemas tempranamente.

Fui vacunada contra VPH, por ello mi compañero y yo, no necesitamos utilizar preservativos durante las relaciones sexuales: Falso, la vacuna VPH te protegerá solo de la infección de algunas cepas de VPH, sin embargo existen otras infecciones de transmisión sexual que los preservativos protegen. Continúe utilizando preservativos.

‘Para finalizar es de vital importancia que el chequeo preventivo se deba realizar como máximo a los tres años de inicio de las relaciones sexuales para un descarte de cáncer de cuello uterino’ finaliza Manuel Álvarez, Ginecólogo Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer

Campaña de despistajes



Por este motivo, en el marco del día mundial de la lucha contra el cuello uterino (26 de marzo), la Liga Contra el Cáncer realizará del 10 al 30 de marzo despistajes en sus Centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), por una donación de 35 soles. Adicionalmente, se desarrollará una activación de prevención en el Parque de la Exposición donde la comunidad podrá acudir y participar de 11:00 am a 3:00 p.m de charlas educativas y chequeos ginecológicos preventivos gratuitos para mujeres.



Además, también se realizarán despistajes de cáncer de cuello uterino en diferentes provincias como Arequipa, Cusco y Moquegua, durante el mes de marzo.



Para programar sus citas podrán llamar a la central telefónica: 204-0404, o escribiendo al WhatsApp 988562238. Se atenderá con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.