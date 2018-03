Canal Sony estrena nueva temporada de American Idol

La cantante y compositora Katy Perry asume un nuevo reto en su carrera artística. Ahora será jurado de American Idol, donde compartirá opiniones acerca de los participantes y sus presentaciones con el legendario Lionel Richie y la estrella de música country Luke Bryan. La nueva temporada de American Idol llega este miércoles 14 de marzo a las 10:00 pm por la señal de Canal Sony.

La intérprete de I Kissed a Girl, Part of Me y Roar ha vendido 20 millones de discos en todo el mundo y ahora trae su experiencia artística para aconsejar a los concursantes que sueñan con alcanzar la fama. Katy Perry tiene fanáticos en el ámbito internacional que esperan con ansías verla en esta nueva etapa de su carrera.

En la década de los 70s, Lionel Richie fue parte de la agrupación The Commodores y luego alcanzó reconocimiento como solista. Uno de sus mayores éxitos fue el tema Say You Say Me con el cual ganó un Premio Oscar (1985) en la categoría Mejor Canción para una película.

El nuevo ícono de la música country Luke Bryan también formará parte de esta temporada de American Idol. Luke se dio a conocer por su canción Good Directions, que ocupó el número uno en la lista Billboard de Estados Unidos durante tres semanas en 2006.

Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan unirán sus talentos en la serie de concurso musical American Idol regresa a América Latina, tras un acuerdo entre FreemantleMedia International y Canal Sony.

American Idol marcó el comienzo de la participación de la audiencia en los concursos de televisión, y fue pionero en introducir el voto popular basado en texto y móvil. El formato del concurso tiene versiones en 53 países diferentes. American Idol ha lanzado la carrera de grandes estrellas como Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Katherine McPhee, y Adam Lambert, entre otros.

American Idol es un programa producido por FremantleMedia y 19 Entertainment, una división de CORE Media Group. Los productores ejecutivos son Trish Kinane y Jennifer Mullin de FremantleMedia, y la coproductora ejecutiva Megan Wolflick.

