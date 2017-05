CAN envía denuncia sobre contralor a Acusaciones Constitucionales

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) envió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la denuncia contra el contralor Edgar Alarcón por la compra de vehículos, elaborada por el auditor de la Contraloría, Walter Grados.

Mediante un comunicado, informó que la denuncia la recibió la Presidencia del Consejo de Ministros y la remitió a la referida subcomisión en atención a las competencias establecidas por la Constitución y el reglamento del Parlamento, a fin de que analice los hechos imputados a Edgar Alarcón.

Además, se solicitó a la subcomisión que informe sobre la decisión que adoptó respecto al mencionado caso; sin embargo hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Como auditor de la Contraloría, Walter Grados denunció al contralor por la adquisición de autos que hizo junto con sus hijos durante un periodo que comprendió su labor como vicecontralor. La denuncia llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en agosto de 2016, pero la desestimó.

El caso volvió a cobrar a ser mencionado luego de que el último domingo el programa Cuarto Poder difundiera un audio en el que se escucha una conversación entre Alarcón y Grados. Para el contralor, su intención no era pedir que retire la denuncia sino presentar sus descargos.

Bancadas del Congreso como Peruanos por el Kambio y el Apra han solicitado que Edgar Alarcón dé un paso al costado; no obstante el contralor ha asegurado que no cometió irregularidades y que no piensa renunciar.

La CAN aclaró que no tiene facultades de investigación y/o sanción, y recordó que este tipo de atribuciones son de competencia de otras instituciones.

“Todas las denuncias, quejas y, en general, las comunicaciones presentadas por los ciudadanos, vinculadas directa o indirectamente a presuntas irregularidades de funcionarios públicos o a la comisión de actos de corrupción son derivadas a las instancias correspondientes”, detalló.

