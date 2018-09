Campeona de Grand Slam Naomi Osaka se une a Nissan como embajadora de marca

Nissan y Osaka buscarán llevar un nuevo nivel de emoción al tenis femenino

Yokohama, Japón – Apenas unos días después de su primer campeonato de Grand Slam, Nissan nombró a la tenisa de 20 años, Naomi Osaka, su nueva embajadora de marca.

El anuncio se hizo en la sede central de Nissan en Yokohama, en una de las primeras apariciones de Osaka en Japón desde que ganó el título el 8 de setiembre.

Con potentes tiros de fondo y un fuerte servicio, Osaka se convirtió en la primera jugadora japonesa en ganar un torneo Grand Slam. Nacida en Japón, de madre japonesa y padre haitiano-estadounidense, se mudó a los EE.UU. cuando tenía 3 años y compite por Japón.

“Esta semana ha sido un sueño hecho realidad, y me siento muy honrada de representar a Japón y a Nissan en el escenario mundial”, dijo Osaka. “Me siento identificada con Nissan por su fuerte ADN japonés y espíritu competitivo global. La marca siempre está desafiando expectativas, y estoy ansiosa por llevar esta visión de generar emoción a nuevas audiencias en todo el mundo.”

Como parte del patrocinio, Osaka aparecerá en promociones globales y publicidad de Nissan, y Nissan apoyará sus actividades como tenista, incluido el suministro de vehículos Nissan en los destinos de sus giras.

“Con una combinación de determinación y gracia, Naomi Osaka, no tiene miedo de enfrentarse a los mejores jugadores de tenis de nuestro tiempo, y ganar”, Asako Hoshino, Vicepresidente Senior de Nissan Motor CO., Ltd. “Este es el mismo espíritu de rendimiento que Nissan ha incorporado a lo largo de su historia, ejemplificando recientemente por el Nissan LEAF, que desafió las probabilidades de convertirse en el vehículo eléctrico más fendido del mundo. Y al igual que Naomi, Nissan recién está comenzando.”

Perfil de Naomi Osaka:

Naomi Osaka nació en Osaka, Japón, el 16 de octubre de 1997, de padre haitiano-estadounidense y madre japonesa. La familia se mudó a los EE.UU. cuando tenía 3 años. Actualmente vive en Florida.

Osaka se convirtió en profesional en 2013 y clasificó para el campeonato de la Asociación de Tenis Femenino a los 16 años, debutando en el Bank of the West Classic en Stanford, California. En 2016, Osaka clasificó para su primer torneo Grand Slam, el Aierto de Australia, y llegó a la tercera ronda. En la misma temporada, ella también llegó a la tercera ronda del Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos.

En octubre de 2016, fue subcampeona en el Abierto de tenis Toray Pan Pacific. Su buen desempeño le valió el título de “WTA Newcomer of the Year” (“Novato del año”).

En marzo de 2018, se convirtió en la primera mujer japonesa en ganar un evento Premier Mandatory, en la gira WTA Indian Wells.

El 8 de septiembre de 2018, Osaka se convirtió en la primera jugadora japonesa en ganar un título de Grand Slam.

Ranking mundial: 7° (a partir del 10 de septiembre de 2018)

