Campaña Back to School incrementa oportunidades laborales

Para jóvenes de 20 a 25 años con perfil comercial

Según cifras del portal de empleos Bumeran.com, el número de avisos para los puestos de impulsadores, promotores de venta y mercaderistas, solicitados especialmente durante la campaña de Back to School, se incrementan hasta un 23% entre las quincenas de enero y marzo.

Especialista en selección de Adecco, empresa cliente de Bumeran.com, indica que durante esta campaña, empresas de rubros como tecnología, útiles escolares, textiles y telecomunicaciones, llegan a ampliar entre 20% y 25% su demanda de personal operativo para ventas.

El requisito más importante para este tipo de posiciones es la habilidad para vender, por lo que esta campaña es una gran oportunidad para muchos jóvenes con o sin experiencia laboral, de ocupar un puesto de ventas con un sueldo de hasta S/. 1,100 más comisiones de S/. 100 y S/. 200, para una jornada completa.

Jóvenes estudiantes de 20 a 25 años de edad, mayormente del género femenino, son los que más buscan este tipo de posiciones, a través de portales de empleo como Bumeran.com.

Los primeros meses del año, temporada en que se desarrolla la campaña comercial de Back to School, se constituyen como una época ideal para que jóvenes peruanos puedan aprovechar las vacaciones de verano para ir entrenándose en la dinámica laboral, gracias a la vasta oferta de trabajos temporales que puede encontrarse para el área de ventas entre las quincenas de enero y marzo.

Andrea Rodríguez, jefa de selección del departamento de sales & marketing de Adecco, empresa usuaria del portal Bumeran.com, explica que este es precisamente un periodo clave a nivel comercial para muchas empresas de rubros como tecnología, útiles escolares, textiles y telecomunicaciones, ya que es la época del año en que los padres de familia requieren adquirir el extenso listado de productos que sus hijos necesitarán para todo el año escolar.

“Las empresas buscan aprovechar al máximo estos meses de alta demanda de productos escolares para poder lograr los mayores índices de ventas. Para ello requieren incrementar considerablemente el número de colaboradores destinados a su área comercial, llegando a ampliar -dependiendo del tamaño y rubro de la empresa- entre un 20% y 25% su demanda de personal operativo para ventas”, afirma la especialista en selección de Adecco.

De acuerdo a Luciano Barredo, gerente de marketing del portal de búsqueda y publicación de empleos Bumeran.com, esta realidad se ve claramente graficada en el significativo aumento de hasta un 23% de avisos para los puestos de impulsadores, promotores de venta y mercaderistas, especialmente requeridos en este tipo de campañas, que se suben a la plataforma entre el 15 de enero y la quincena de marzo, pero también en la solicitud de campañas diferenciadas de branding que reciben de algunas empresas.

Oportunidad laboral para el público juvenil

Además de ser una época de gran potencial comercial para las empresas, según el representante de Bumeran, la campaña de Back to School “potencia la empleabilidad de jóvenes peruanos que, independientemente de tener o no experiencia laboral, pueden postular y quedar elegidos para un puesto temporal durante el verano, que no sólo les permitirá generar sus propios ingresos y añadir experiencia a sus currículums, sino que, en algunos casos, también podrían llegar a hacer línea de carrera”.

La jefa de selección de sales & marketing de Adecco señala que uno de los mayores atractivos de estos puestos de trabajo, es que coinciden con los meses en que la mayoría de jóvenes están de vacaciones, dándoles la oportunidad de trabajar y ganar dinero sin arriesgarse a descuidar sus estudios.

“Por lo general, los que más buscan estas posiciones son jóvenes estudiantes entre los 20 y 25 años, mayormente mujeres, que aprovechan estas oportunidades laborales para generar ingresos para sus gastos diarios o para contribuir con el pago de su carrera, ya que los salarios son bastante buenos; van desde los S/. 850 y S/. 1,100 más comisiones de S/. 100 y S/. 200, para una jornada completa, y S/. 550 de básico más comisiones de S/. 100, para el horario de 4 horas”, dice Andrea Rodríguez.

La especialista agrega, además, que también hay muchos jóvenes que consideran estas posiciones como una oportunidad para realizar una línea de carrea en la empresa contratante. “No es poco común que colaboradores que entraron a trabajar sólo para este tipo de campañas en la modalidad de tercerización, acaben pasando a la planilla de la empresa contratante, después de haber demostrado un gran desempeño”.

Pero ¿cuáles son los requisitos para poder postular a estos puestos para la campaña de Back to School?

Andrea Rodríguez comenta que, pese a que en los últimos 8 años ha habido una evolución en las dinámicas de búsqueda de perfiles para estos puestos, los requisitos de postulación son muy inclusivos. “Realmente lo que más se busca es que los postulantes sean mayores de 18 años y muestren aptitud para la venta. La diferencia con algunos años atrás es que hoy los procesos son muy direccionados a justamente descubrir si el candidato cuenta con las destrezas comerciales que estos puestos requieren, por eso las dinámicas grupales y los simulacros en puntos de venta se incluyen durante la selección”.

La representante de Adecco agrega también, que la tecnología, el uso de internet, especialmente en la selección de este tipo de puestos de gran convocatoria, viene siendo un gran aliado para afrontar el gran flujo de procesos que se abren durante la campaña de Back to School. “Cuando se trata de cubrir este tipo de posiciones, en Adecco destinamos casi el 95% de nuestra inversión para subir avisos en las principales bolsas de trabajo como Bumeran.com. Esto, no solo nos permite difundir rápidamente la gran cantidad de vacantes disponibles en esta época, sino poder hacer un primer gran filtro de los cientos de postulantes”, finaliza.

