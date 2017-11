CAL elegirá por primera vez a su decano con voto electrónico universal

Sufragio será este sábado 25 de noviembre

Por primera vez en su historia, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) empleará el voto electrónico universal y a distancia en la elección de sus principales autoridades para el periodo 2018-2019, informó el decano de esa orden profesional, Pedro Angulo.

–¿Por qué se optó por el voto electrónico para la elección de las principales autoridades del Colegio de Abogados de Lima (CAL) del período 2018-2019?

En atención a muchos colegas disconformes con las elecciones presenciales, porque debían de dejar sus horas de descanso o de trabajo si laboraban días feriados y, lamentablemente, por eso preferían no asistir.

También ante la formación de largas colas, que generaba muchas incomodidades, otros optaban por no votar. Además, muchos agremiados que, por razones laborales, se han visto obligados a trasladarse a diversos lugares del país, les resulta incómodo o caro realizar un viaje solo para votar.

Ante ello, se decidió optar por el voto electrónico, a distancia y universal, como ahora, a fin de asegurar una mayor participación de los colegas, los que podrán votar desde su casa o desde cualquier lugar del país o del extranjero.

Entonces, por un lado, el voto electrónico será un incentivo a la participación y, por otro, generará mayor representatividad para quien sea elegido nuevo decano de la Orden, todo en un contexto de máxima comodidad para los abogados.

–¿Cuánto costó implementar el voto electrónico?

Cerca de 200,000 soles. Antes hubo votación electrónica, pero no universal, y costó 800,000 soles. Entonces, es la primera vez que habrá votación electrónica universal.

–¿Por qué no se optó antes por esta tecnología?

Debido a la presencia de colegas mayores acostumbrados a marcar y votar en las ánforas. Para este proceso, en que se ha decidido una votación electrónica y universal, hemos habilitado ambientes en donde recibirán orientación, como, por ejemplo, en las sedes de Miraflores y Lima Norte, así como en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia.

–¿Cómo será este nuevo procedimiento digital?

Cuando los agremiados accedan a sus códigos y contraseñas, que ya los estamos otorgando, se publicará un aviso en el que se fijará un horario, a partir del cual se podrá ingresar a un link para que con los respectivos códigos y contraseñas se pueda votar. Además, se podrá imprimir una constancia de votación.

–¿Se instalarán centros de votación electrónica para que los abogados puedan votar?

Sí. Algunos colegas están acostumbrados acudir a las sedes del CAL, porque consideran que el día de las elecciones es un día de reencuentro con sus promociones.

Por ello, vamos a colocar algunas terminales para que puedan votar. Estos módulos de votación probablemente se ubicarán en el jardín de la sede de Miraflores, en el Palacio de Justicia, en el policlínico del CAL, en Jesús María, y en la sede gremial de Lima Norte.

–¿Será un procedimiento transparente y seguro?

Definitivamente. Estas elecciones se realizarán mediante un convenio con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que está efectuando subcontrataciones para temas técnicos. Además, cada candidato podrá tener un ingeniero de sistemas que podrá ingresar al sistema a controlar cómo se está desarrollando la votación.

–¿Habrá observadores?

Siempre hay.

–¿Cuántos abogados participarán en estas elecciones de la Orden?

Más o menos, 55,000 de los 73,000 que somos de acuerdo con los registros. Algunos colegas no votarán porque no son agremiados hábiles, debido a que no están al día en el pago de sus cotizaciones.

Los abogados inhábiles tendrán la oportunidad de regularizar las cotizaciones impagas para participar en los comicios del sábado 25. Vamos a habilitar varias cajas.

CAL recuperó legitimidad

–¿Cuál es el balance de su gestión a la fecha?

Estamos bastante satisfechos. Hemos reorganizado todos los registros y el aparato administrativo interno. Así, se ha conseguido ser la gestión que más eventos académicos gratuitos ha desarrollado.

Pienso que estamos en condiciones de dejar el colegio con un liderazgo reconocido en la sociedad, porque siempre nos están convocando para temas jurídicos, lo cual constituye un importante espacio recuperado para el CAL. Hoy la Orden es vista como una conciencia jurídica.

De eso estamos orgullosos. Pero se necesita un nuevo local porque el que tenemos es demasiado pequeño.

–¿Se planea adquirir uno?

Sí. Estamos dejando proyectos para la adquisición de nuevos inmuebles.

(Fuente: Andina)

