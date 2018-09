BYD reúne a desarrolladores de tecnología para promover un “ecosistema de súper auto”

BYD, marca china de automóviles representada en el Perú por Inchcape Latam Perú, realizó en Shenzhen – China, una conferencia denominada: “Apertura y Creación de futuro”, para presentar su nuevo Ecosistema Abierto BYD D++ que ofrecerá una interfaz de programación de aplicaciones libre, así como permisos de control y datos de vehículos para desarrolladores. Gracias a ello, será posible utilizar las últimas funciones que ofrece el internet móvil, así como la Inteligencia Artificial y otras herramientas como el reconocimiento de voz y facial, la conducción y el estacionamiento automático, el acceso al correo electrónico, además de varios sensores integrados en el automóvil.

Wang Chuanfu, presidente y director de BYD, afirmó: “Al igual que el desarrollo de los smartphones, que pasaron de sistemas cerrados a sistemas abiertos, esta es también la única manera de que los vehículos se conviertan en ´más inteligentes´. Mientras abrazamos esta nueva ola de inteligencia, me enorgullece anunciar que la estrategia de BYD ahora es ´abierta´”. El líder de la compañía automotriz también manifestó que para el año 2035 la industria del automóvil habrá entrado en una era inteligente.

En el marco del evento, BYD también presentó una “versión para desarrolladores” del modelo Qin Pro, que es el primer vehículo autónomo del mundo “abierto” para los creadores de aplicaciones a través del sistema de conexión de red inteligente BYD DiLink. De esta manera, la compañía ya está potenciando la futura industria de viajes inteligentes.

BYD se caracteriza por ser una compañía innovadora y comprometida con el medio ambiente, siendo líder mundial en el desarrollo de tecnologías no contaminantes. Asimismo, en nuestro país, cuenta con una red de concesionarios en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Pucallpa y Tarapoto, todos con servicio de atención al cliente personalizado, ventas y repuestos. BYD cuenta con el respaldo de Inchcape Latam Perú y comercializa su renovado modelo: All New F3.

