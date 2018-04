Burneo plantea implementar reversión gradual de exoneraciones tributarias

Actual esquema no impulsa crecimiento y alienta contrabando de combustible, señala

El economista Kurt Burneo, planteó la reversión gradual de las exoneraciones tributarias tanto geográficas como sectoriales, porque el actual esquema no impulsa el crecimiento del país, sino que alienta el contrabando de combustible.

La recaudación ha venido retrocediendo en los últimos años, en 2017 la presión tributaria sobre el Producto Bruto Interno (PBI) cayó a 12.9%, según las estadísticas de la Sunat. Asimismo, los ingresos tributarios netos el año pasado sumaron 90,760 millones de soles, cantidad menor en 1.3% respecto al 2016.

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, señaló la necesidad de elevar la recaudación tributaria a través de una mayor eficiencia en la captación de los recursos. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva refirió que las exoneraciones tributarias representan unos 16,000 millones de soles al año que el Estado deja de recaudar.

Revisión de exoneraciones

Burneo refirió que para elevar la presión tributaria, a efectos de tener mayores recursos para atender los servicios de educación, salud, seguridad e infraestructura, se debe elevar el crecimiento del país a través de políticas macroeconómicas.

En ese sentido, planteó como medida para incrementar la recaudación, “dar una revisión en serio” a las exoneraciones tributarias, tanto geográficas como sectoriales.

“Por ejemplo ¿Durante todos estos años con exoneraciones tributarias a la Amazonía, ha habido un cambio sustantivo en su crecimiento económico?”, se preguntó.

Al respecto refirió que en la región San Martín, cuando el actual jefe del Gabinete ministerial, César Villanueva, era gobernador, se retiraron las exoneraciones tributarias a condición que el Estado devolviese esos recursos a través de los gobiernos regionales y locales, para que puedan apuntalar mejor sus presupuestos institucionales.

“Si uno mira los números, uno se da cuenta que la dinámica económica en San Martín es absolutamente diferenciada con el resto de la Amazonía. Eso quiere decir que esta reversión de las exoneraciones y traslado de los recursos a las regiones y alcaldías, es una estrategia interesante de lograr más eficiencia tributaria”, dijo.

“Si hablamos de mayor crecimiento económico en la Amazonía, estamos hablando del mayor crecimiento económico del país, justamente lo que se necesita en parte, para recuperar la presión tributaria reducida o perdida, digamos, hasta este tiempo”, agregó.

Generación de contrabando

Asimismo, Burneo, docente de Centrum Católica, refirió que las exoneraciones tributarias en la Amazonía, alienta el contrabando, como en el caso de los combustibles.

“¿Por qué creemos que justamente en las zonas limítrofes de las regiones de Amazonía con las regiones que no tienen exoneraciones, proliferan grifos que tienen niveles de consumo inclusive superiores a grifos ubicados en San Isidro o Miraflores?”, cuestionó.

“¿Qué está ocurriendo ahí? Es una cosa muy sencilla, simplemente es apropiación de renta, lo que se hace ahí es que ese combustible exonerado se vende en regiones que no tiene la exoneración”, explicó.

Por ello, señaló que la exoneración tributaria en la Amazonía no está beneficiando a la economía de esa región, sino a determinadas personas.

“Es contrabando puro de combustible, entonces revisemos eso, creo que estos esquemas de implementación gradual de reversión de las exoneraciones, por ejemplo, en el caso de la parte geográfica, podría ser interesante tomarlo en cuenta”, dijo.

Exoneraciones sectoriales

En el caso de las exoneraciones sectoriales, señaló que se debe poner atención, como por ejemplo al sector educación, donde los precios de los servicios educativos privados en universidades e institutos son bastante altos.

¿En qué sentido la exoneración está permitiendo que los precios sean un poco menores y por lo tanto facilitar el acceso a la educación privada por parte de la población? Cuestión de mirar los números y nos vamos a dar cuenta que las exoneraciones tributarias han servido para que se formen determinados grupos económicos relacionados a la educación y al final sean una suerte de financiamiento de campañas políticas”, explicó.

Revisión del régimen mype tributario

Otra medida que Burneo considera necesario revisar a fin de incrementar la recaudación, es revertir el régimen Mype tributario, porque desde su punto de vista, no ha cumplido con su objetivo de incrementar sustantivamente la formalización de las empresas, sobretodo de la microempresa.

“Empresas que estaban en el régimen general con pago de tasas de alrededor 30% han migrado al régimen mype tributario donde se pagan una tasa del Impuesto a la Renta entre 7% y 9%”, indicó.

“Entonces se han pymetizado por decirlo de alguna manera, con la finalidad de beneficiarse con una tasa de impuesto a la renta menor y eso ha generado una caída de recursos fiscales”, agregó.

Mejora de calidad de servicios

De otro lado, señaló que, a fin de impulsar una mayor conciencia tributaria en la población, una precondición necesaria es que la gente esté satisfecha en cantidad y calidad con los servicios que brinda el Estado.

“Cuando la población no está satisfecha con los servicios de educación básica, salud, justicia, seguridad, entonces hay la renuencia al pago de impuestos, mucha gente cuando puede elude, que es pagar por debajo de lo que debiese; o evade, que es simplemente no pagar”, puntualizó el ex viceministro de Hacienda.

Por Miguel De la Vega Polanco

(Fuente: Andina)

