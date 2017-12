Bruce pide que prime la mesura en debate sobre vacancia presidencial

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, instó hoy a que prime la mesura y el debido proceso en el debate que este jueves realizará el Congreso para resolver el pedido de vacancia presidencial, promovido por el Frente Amplio y admitido el viernes en el pleno.

Comentó que vacar a un mandatario en una semana afectaría la imagen de Perú y podría tener un impacto negativo en materia económica y de inversiones porque, según advirtió, nadie querrá invertir en un país “bananero” que destituye a su presidente tan prontamente.

“Yo espero que prime la mesura. No podemos estar vacando a un presidente en una semana. Se tiene que hacer un debido proceso, eso no resiste ningún análisis. Vamos a mellar la imagen del Perú en el exterior, como un país ‘bananero’ que no respeta el debido proceso”, subrayó Bruce.

Carlos Bruce recalcó, en ese sentido, que sería lamentable que por la actual crisis política que vive el país se afecte el sector económico.

Agregó que, si el presidente Kuczynski hubiese recibido dinero ilícito, Marcelo Odebrecht no hubiese declarado que el hoy mandatario fue una “piedra en el zapato” al oponerse al proyecto de la Interoceánica cuando fue funcionario del gobierno de Alejandro Toledo.

El pleno del Congreso aprobó el viernes la admisión de la Moción del Orden del Día en la que se solicita declarar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Luego de más de cinco horas de debate, la moción para la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, recibió el respaldo de 93 parlamentarios y el rechazo de 17 congresistas.

Según el titular del Congreso, Luis Galarreta, el siguiente paso será citar al presidente Kuczynski el jueves 21 de diciembre a las 09:00 horas para que se presente ante la Representación Nacional y ejerza su derecho a la defensa.

(Fuente: Andina)

