Británico Kazuo Ishiguro es el Premio Nobel de Literatura 2017

Por sus “novelas de gran fuerza emocional”, señala la Academia Sueca

El escritor británico Kazuo Ishiguro fue galardonado hoy miércoles con el premio Nobel de Literatura 2017 por sus “novelas de gran fuerza emocional”, que han descubierto “el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo”, anunció la Academia sueca.

El británico, nacido en Japón, es autor de ocho libros, entre las que destaca The Remains of the Day (Lo que queda del día en español, 1989), adaptado en una película protagonizada por Anthony Hopkins en 1993.

Los temas más recurrentes en su obra, explicó la Academia sueca, son la memoria, el tiempo y el autoengaño.

El galardonado también se ha adentrado en la ciencia ficción con su obra distópica Never let me go (Nunca me abandones, 2005) y en su último trabajo, The buried giant (“El gigante enterrado”, 2015), exploró “cómo la memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la realidad”, explica el fallo.

Ishiguro nació en 1954 en Nagashaki y vivió en Japón hasta los cinco años. En 1960 su familia se trasladó al Reino Unido, donde su padre trabajó como oceanógrafo.

Estudió Filología Inglesa y Filosofía en la Universidad de Kent y participó en un curso de escritura creativa en la Universidad de East Anglia, momento en el que empezó a publicar cuentos.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...