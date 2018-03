Bolsa de Valores: vacancia presidencial afectaría inversiones de corto plazo

Siempre se genera “ruido político” cada vez que se solicita vacancia, afirma el presidente de la BVL

Un escenario de vacancia presidencial afectaría a las inversiones de corto plazo en el país, señaló hoy el presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Marco Antonio Zaldívar.

Esta mañana se presentó una moción multipartidaria en el Congreso de la República, firmada por 28 legisladores, para solicitar la vacancia del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente.

“Evidentemente las inversiones de corto plazo, los planes de un día para otro, se afectan por un tema político”, indicó Zaldívar, tras participar hoy en el “campanazo” en la sede de la BVL a favor de la igualdad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Refirió que siempre se genera “ruido político” cada vez que se solicita una vacancia, tal como sucedió en diciembre último.

“Otra vez se vuelve a presentar el pedido de vacancia, pero no se sabe si llegará a tener efecto. Ello en la medida que el grupo político más grande, Fuerza Popular, no brinde señales de hacia dónde va a ir no se tiene claro el panorama”, dijo.

“Si ellos, Fuerza Popular, no dan señales de apoyarla será muy difícil que se consiga la vacancia y esto terminaría siendo más un ruido interno”, agregó.

También indicó que el tema de la vacancia probablemente afecte más a algunos sectores en particular.

Indicó que el tema de la vacancia es un tema político que probablemente en muchos países se termina asumiendo como parte del costo de operar en los mercados.

“Si miramos a Europa, en las últimas elecciones de Italia se tiene una cifra que sugiere que tomará un tiempo formar gobierno. España estuvo casi un año con gobiernos interinos, también le ha costado a Alemania y a la canciller Merkel hacer gobierno”, dijo.

Finalmente, refirió que la BVL mantiene, en parte, sus expectativas de rendimiento en las inversiones de largo plazo y los precios de los metales que se cotizan en los mercados internacionales.

