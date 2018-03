Bolivia presentará el proyecto de su segundo satélite en abril

Segundo satélite tendrá 10 veces más capacidad que el TKSAT-1

El segundo satélite de telecomunicación que proyecta lanzar la ABE tendrá una capacidad 10 veces superior al Túpac Katari (TKSAT-1) y sus precios por el servicio serán más bajos que en la actualidad.

El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, informó que el nuevo proyecto boliviano será presentado en abril, luego de que fue sometido a una consultoría para garantizar su viabilidad técnica y financiera.

“Como está planteado, se incluye una nueva tecnología HTS (High Throughput Satellite o Satélite de Alto Rendimiento). Son de alta cabida de transferencia (de datos), tiene una capacidad 10 veces mayor a los satélites convencionales como el Túpac Katari 1 y esto implica que los costos bajan significativamente para el usuario final”, explicó Zambrana a Cambio.

El primer satélite de comunicación tiene 1,2 Gigahertz (GHz) de ancho de banda, pero con la tecnología HTS el segundo tendrá 12 GHz, precisó.

“Es una tecnología distinta que no tiene haces amplios, más bien son concentrados, lo que requiere una arquitectura distinta en tierra y los costos son significativamente menores”, complementó Zambrana.

Aclaró que cuando se desarrolló el TKSAT-1 aún no estaba disponible en el mercado mundial la tecnología HTS.

El segundo satélite para servicios de telecomunicación costará cerca de $us 200 millones, es decir, $us 100 millones más barato que el TKSAT-1, que demandó $us 303 millones.

“Este segundo proyecto es más barato por todos los avances tecnológicos y porque ya tenemos una estructura de control de satélites conectado al primer proyecto”, apuntó el director de la ABE.

Características

El nuevo equipo tendrá una propulsión de posicionamiento a través de corrientes de iones que se disparan y reducen el peso del satélite, incluso se puede lanzar dos aparatos en un mismo cohete de propulsión, destacó el ejecutivo de la ABE.

El Túpac Katari emplea un combustible líquido especial para posicionarse en el espacio cada vez que se requiera. Este carburante representa la mayor cantidad de peso del equipo.

Las antenas que se emplearán para bajar la señal del segundo satélite serán más pequeñas que las usadas en la actualidad para el servicio de Internet de banda ancha en el rango de 2 a 4 megabitz por segundo y a precios similares a los que se paga en el área urbana.

El primer satélite boliviano fue lanzado desde una estación espacial china el 20 de diciembre de 2013. Inició sus servicios en abril de 2014.

Hasta el momento la ABE logró ocupar el 70% de su capacidad total, lo cual podría llegar al 80% para diciembre, según indicó Zambrana.

