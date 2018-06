Bolivia: identifican a policía como autor del disparo que mató a un estudiante

El subteniente de la Policía Cristhian C. C. fue identificado como el responsable de disparar con una escopeta de reglamento la canica que acabó con la vida del universitario de la UPEA Jonathan Quispe Vila, durante la represión policial del jueves 24 de mayo para despejar un bloqueo universitario en demanda de mayor presupuesto.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, el comandante de la Policía, general Alfonso Mendoza, y el fiscal General, Ramiro Guerrero, ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron que fue esclarecida la muerte del universitario a partir de imágenes fotográficas, de video, entrevistas y un trabajo técnico-científico en el lugar de la muerte.

Un subteniente de la Policía fue identificado como la persona que, durante la represión usó “de manera personal y aislada” una escopeta de reglamento para disparar la canica que no forma parte del equipamiento antimotines y que acabó con la vida de Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que participaba de la movilización de esa jornada.

El uniformado era parte del equipo que en motocicletas intervino la movilización y siguió a los universitarios que escapaban de los gases lacrimógenos. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Aguilera, insistió en que el subteniente actuó de forma personal al usar un objeto que no forma parte del equipo antimotines reglamentario.

“Nosotros estamos en la condición de acreditar la responsabilidad del señor subteniente Cristian C. C., quien de manera autónoma y aislada ha hecho empleo de un instrumento que no se encontraba autorizado para el efecto, por tanto consideramos que ese accionar es de su absoluta responsabilidad personal”, aseguró Aguilera en la conferencia de prensa junto al resto de autoridades.

Romero pidió disculpas por las declaraciones que hizo un día después de los hechos y en las que dijo que la canica había sido disparada con un petardo y desde las propias filas de los movilizados, aparentemente desde un puente a la altura de la Cruz Papal. Añadió que esa declaración fue inducida.

El uniformado será sometido a un proceso interno y a la investigación fiscal. Mendoza aclaró que la Policía no hace uso de armas letales en la actuación antimotines.

Un video revelado el lunes por las propias autoridades universitarias dio un giro a las versiones ya que mostraban que el universitario ingresa a un domicilio junto a otras 24 personas huyendo aparentemente de gases lacrimógenos que disparan policías; poco después es sacado sin vida.

Guerrero anunció que el acusado será remitido de manera inmediata a la Fiscalía para que tome sus declaraciones y posterior imputación.

(Fuente: Nodal)

