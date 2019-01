Bolivia: Gobierno anuncia leyes a favor de trabajadores

Y dice que sin la COB no hay proceso de cambio

La reunión de las autoridades del Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) concluyó esta noche con la suscripción de un acuerdo, que contempla el compromiso para la aprobación de varias leyes favor de los trabajadores.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia de prensa, llenó de elogios a la dirigencia de la COB por acudir a la reunión con una “actitud constructiva y propositiva”, e incluso aseguró que el proceso de cambio, impulsado por el presidente Morales desde el 2006, no puede existir sin la presencia del ente matriz de los obreros.

“Siempre hemos dicho que la COB es parte de este proceso de cambio, que no puede haber proceso de cambio y no puede haber profundización del proceso de cambio sino está la COB y todas sus organizaciones afiliadas”, manifestó Rada, después de que la Central Obrera, en un ampliado del pasado 27 de diciembre, resolvió no asistir más a las reuniones de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), en protesta por la modalidad de pago del segundo aguinaldo.

La Conalcam se constituyó en el gobierno de Morales para aglutinar a diferentes organizaciones sociales afines a su administración con el fin de fortalecer su gestión y defender las políticas que impulsa.

“En su momento habíamos indicado que con la COB, la relación que tiene el Gobierno, es de compañerismo y de hermandad, es cierto que podemos tener divergencias y diferencias, pero en lo fundamental, estratégico, estructural, ideológico y en lo político estamos y seguiremos estando plenamente de acuerdo”, agregó Rada.

Por eso -según Rada- el Gobierno siempre fue cuidadoso y respetuoso al hablar de la COB usando palabras que muestran su profundo respeto a la organización de los trabajadores, que marca la historia del país.

“Asimismo, siempre hemos dicho que las resoluciones, las tesis y posicionamientos políticos e ideológicos que ha ido tomando la COB en los congresos nacionales (…) son posiciones que coinciden plena y absolutamente con el proceso de cambio, que desde el año 2006 dirige el presidente Morales”, insistió.

En ese sentido -remarcó- que hoy, manteniendo algunas diferencias y divergencias, la COB y el Gobierno han sido capaces nuevamente de sentarse en una mesa de diálogo.

“Y como resultado de esta reunión, que tuvo como objetivo tratar el pliego único nacional de la COB de la gestión 2018, (…) hemos arribado a un acta de entendimiento y de cumplimiento obligatorio (…) priorizando aquello que nos une, (es decir) la defensa del proceso de cambio y la necesidad de profundizar este proceso con rumbo al socialismo”, sostuvo.

Segundo aguinaldo

Sin embargo, la autoridad gubernamental no hizo ninguna referencia al cuestionamiento que la COB hizo a la modalidad de pago del segundo aguinaldo, que amplió el plazo para su cancelación hasta marzo, estableció que el 15 por ciento se destine a la compra de productos nacionales y definió un toque máximo de 15 mil bolivianos. Aunque luego el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, aclaró que este tema también fue tratado en el encuentro.

Pero sin ningún resultado concreto que se haya dado a conocer públicamente. Pues “este tema (referido) al reglamento y modalidad del pago del doble aguinaldo seguirá su curso, se ha hecho una evaluación jurídica y es un proceso al que nosotros haremos el seguimiento”, indicó Huarachi, a tiempo de calificar la reunión “de un encuentro duro, porque no ha sido fácil ni sencillo”.

La COB informará del resultado de la reunión en un ampliado de emergencia.

Acuerdo entre la COB y el Gobierno

1. Resolver en todo lo que sea posible los pliegos de 2018 planteados por la COB en el término máximo del actual mes de enero de 2019.

2. En ese propósito se trabajará por tiempo y materia con los ministerios que tengan competencia en los requerimientos que se tengan pendientes del pliego de 2018 priorizándose:

El reglamento de la Ley 1055 de Empresas Sociales, actualmente incluido y con consenso a ser aprobado en gabinete ministerial el próximo miércoles 9 de enero de 2019.

El anteproyecto de Ley de Incorporaciones de Trabajadores de Obras Públicas en municipios con 11 concejales considerándose el carácter progresivo de esta medida y las capacidades económicas de las alcaldías. Será enviado el 9 de enero a la Asamblea Legislativa para su rápida aprobación.

El anteproyecto de Ley del Seguro de Vida para los trabajadores constructores. Será enviado el 9 de enero a la Asamblea Legislativa para su rápida aprobación.

El reglamento de la Ley de Pensiones. Con este propósito se reunirá con urgencia la comisión respectiva a partir del viernes 4 de enero de 2019.

Derogación del artículo 2 del Decreto de 9 de marzo de 1937, relativa a la vigencia del despido indirecto. El Decreto será aprobado el 9 de enero de 2019.

El anteproyecto de Ley de Prioridad de Inversiones de la Caja Nacional de Salud. La comisión deberá superar las observaciones respecto a la modalidad de contratación y procurarse el necesario consenso para su posterior tratamiento legislativo.

El anteproyecto de Ley Corta que prohíbe la persecución en el ejercicio al derecho a la huelga y protege el fuero sindical. Se constituirá una comisión conjunta que procure un proyecto consensuado.

La comisión social concluirá el debate y consenso en el requerimiento de incorporar la presencia del sector laboral en los directorios de las cajas de salud, así como el control social de los entes ejecutivos, definiéndose la autoridad competente en esta materia.

La comisión social hará una revisión de la norma relativa al subsidio familiar.

3. Deberá mejorarse las acciones y tareas la coordinación entre el gobierno nacional, ministerios y sus dependencias, y el sector laboral atendiéndose oportunamente los requerimientos y estableciéndose un mecanismo permanente de contacto y comunicación.

