Bolivia: Evo pide investigar explosión en mina que dejó 8 muertos y 12 heridos

La tragedia enluta a Huanuni y el presidente pide investigar el hecho

Lo que debió haber sido una jornada laboral tranquila en Huanuni se transformó en pocos minutos en una tragedia sin precedentes: 8 muertos y 13 heridos como saldo de una poderosa explosión. El presidente Evo Morales se solidarizó con los familiares de los fallecidos e instruyó una investigación para esclarecer el hecho.

“Toda mi solidaridad con la COB, FSTMB y familias de víctimas fatales y heridos en el suceso registrado en Huanuni esta madrugada. He instruido que de forma inmediata se investigue y esclarezca el hecho trágico, los ministerios de Gobierno, Justicia y Minería, tienen esta misión”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, relató que a las cuatro de la madrugada de ayer, cuando los obreros del subsuelo ingresaban a interior mina en una volqueta, se produjo una explosión que dejó un tendal de muertos y heridos.

“Luego de producida la explosión se evacuó a los heridos; lamentablemente, uno de ellos murió en el trayecto al hospital, por lo que la cifra de fallecidos se incrementó a 8 y 12 heridos”, detalló.

En el lugar del siniestro, como mudos testigos de los hechos, permanecían los restos de la volqueta de color amarillo, que está seriamente dañada por la explosión.

Respecto a la sospecha de los trabajadores mineros en sentido de que la explosión podría estar vinculada a los ‘jucus’ (ladrones de mineral) que existen en la zona, Romero pidió no especular sobre ese hecho y esperar los resultados de las investigaciones.

“Vamos a esperar los informes y en cuanto los tengamos, vamos a dar un informe oficial; mientras tanto, garantizarles que se está llevando adelante una investigación rigurosa”, añadió.

Colectan evidencias

El Ministro de Gobierno confirmó que dos equipos multidisciplinarios conformados por los ministerios de Gobierno, Justicia y Minería, además de la Policía, trabajan en la zona para colectar evidencias sobre las causas de esa explosión.

El primer equipo está conformado por el Viceministro de Régimen Interior y autoridades de los ministerios de Justicia y Minería, y el segundo, por un grupo multidisciplinario de la Policía Nacional.

El comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, anunció que esa instancia esperará los informes periciales para determinar las causas de la explosión que se registró en la Empresa Minera Huanuni.

“No tenemos de momento ninguna hipótesis para expresarles, sin embargo, vamos a esperar informes, que los técnicos establezcan lo que sucedió”, declaró a los periodistas.

Autopsia de ley

El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, informó que en primera instancia los familiares de las víctimas se oponían a la autopsia legal, empero, tras una reunión acordaron dar cumplimiento a la normativa, a fin de que ellos mismos no resulten perjudicados.

Rocha indicó que la autopsia se desarrolló en la morgue del Hospital de Huanuni, y que peritos en química, biología y criminalística recolectaron todos los indicios de ese hecho.

Anoche, las familias de los fallecidos retiraron los cadáveres y se dirigieron al coliseo de la población, donde los velan en medio de llanto y pedidos de justicia.

Los familiares informaron, además, que el entierro tendrá lugar hoy, a las 15.00, en el cementerio de Huanuni.

Los familiares lloran a sus muertos

Cecilia Flores lloraba desconsoladamente al reconocer el cuerpo desmembrado de su esposo Alejandro Choquecallata en la morgue de Huanuni. La viuda lo reconoció por una cicatriz que tenía.

Explicó que él acostumbraba despertar temprano para ir a pie a la mina y que antes ya sufrió un accidente que lo dejó con dificultades para caminar, según consigna Erbol.

Sin embargo, le pareció extraño que utilice la volqueta para ingresar a interior mina y que tampoco se despidiera en horas de la madrugada de sus familiares.

El gerente de la Empresa Minera Huanuni, Guillermo Dalence, dijo que la volqueta no transportaba explosivos, pero que ingresan vacías para recoger a los obreros que cumplen turno en la noche. Explicó que a esa hora entraron cuatro volquetas y la tercera se quedó en el nivel 240, y fue en el momento en que descendían los obreros que se produjo la explosión. Los trabajadores no llevaban explosivos consigo.

El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores de Huanuni, Adolfo Villca, calificó este hecho como “imperdonable”, pero no acusó a alguien en particular. Ratificó que a la hora del accidente no se hace movimiento de explosivos y pidió una pesquisa minuciosa.

COB declara duelo y apunta a los ‘jucus’

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió al Gobierno la militarización del centro minero Huanuni, declaró duelo de 30 días por los 8 fallecidos y 13 heridos, y apuntó a los ‘jucus’ como los responsables del hecho.

“Reiteramos a los ministros de Estado que Huanuni se militarice y que en interior mina la Policía asuma esa responsabilidad”, afirmó.

Recordó que el distrito minero tiene una demanda irrenunciable: acabar con el juqueo porque ocasiona un daño económico que bordea los 2 millones de dólares cada mes.

No descartó que el control y vigilancia para evitar el robo de minerales haya sido el motivo de la explosión, por lo que pidió al Ministerio de Gobierno reforzar la seguridad del centro minero.

Informó que la Central Obrera Boliviana declaró duelo nacional como un justo homenaje a los fallecidos y heridos en el centro minero.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se sumó al duelo nacional y apuntó a los ladrones de mineral que campean en los centros mineros estatales, como Huanuni.

Cambio

(Fuente: Nodal)

