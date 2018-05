Bodies, cuerpos humanos: un viaje para conocer cómo somos por dentro

Exhibición para conocernos nuestro organismo está en Plaza Norte

Una singular exposición de cuerpos humanos reales se exhibe en Lima como una magnífica oportunidad para conocernos por dentro y tomar conciencia de los comportamientos -muchas veces insanos- que adoptamos y que impactan en nuestro organismo.

La muestra, denominada “Bodies, cuerpos humanos reales”, se desarrolla en Plaza Lima Norte y está compuesta de al menos cien elementos humanos, entre sanos y enfermos, todos conservados gracias a la técnica de la plastinación.

Los asistentes podrán ver diferentes órganos, músculos, nervios, arterias, venas o glándulas muy bien definidas, ya que han sido sometidas a un proceso que no afecta su estructura a pesar del paso del tiempo.

La exhibición muestra por ejemplo el impacto del tabaco en el cuerpo humano, las malas prácticas alimenticias u otros comportamientos con los que castigamos día a día a nuestro organismo.

“Esta muestra no solo es educativa, también nos plantea una toma de conciencia para cuidar y entender nuestro organismo. Fue concebida para que la pueda entender un escolar, pero que a su vez resulte atractiva para un estudiante de medicina”, explica Daniela Sanhueza, coordinadora de visitas educativas.

Ella explicó que la exposición está concebida para que los asistentes se adentren paulatinamente en el misterio del ser humano. Las vitrinas especiales con una iluminación de última tecnología y las guías virtuales colaboran en este objetivo.

Los guías que responden inquietudes y explican lo que sucede en nuestro organismo son médicos, quienes acompañan a los visitantes en los 50 minutos que toma ver la muestra.

También se incorporan gráficas de alta recordación cómo, por ejemplo, la cantidad de músculos que necesitamos para sonreír o enojarnos.

Uno de los ambientes está destinado a mostrarnos el proceso de gestación, a través de fetos desde los cuatro meses de concebidos, estos capturan la atención de los visitantes.

Todo ello se combina con la presencia seccionada de órganos del sistema óseo, el muscular, el nervioso, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio, el urinario y el reproductor.

La técnica de la plastinación fue creada décadas atrás por el por el médico anatomista alemán Gunther Von Hagens, tras un largo proceso de más de 20 años de perfeccionarla para darla a conocer al mundo.

Muchas visitantes preguntan de dónde vienen estos cuerpos. “Es un punto que generó curiosidad, pero debe quedar claro que estos cuerpos fueron donados a la ciencia con el fin de educar. Los cuerpos y órganos tienen una antiguedad de tres años, poco a poco se han ido incorporarando más elementos a la muestra con la finalidad de ampliarla y hacerla más rica en conocimiento”.

Sanhueza dijo que preparar la muestra es un trabajo delicado, ya que, por ejemplo, las disecciones pueden tardar hasta seis meses y un cuerpo en promedio un año. Estos cuerpos no tienen fecha de vecimiento y se trasladan de país en país a cierta temperatura. Lo único que no se permite es tocarlos, para que no se pierdan las estructuras.

Pese a que la muestra es internacional, uno de los elementos fue trabajado por el médico anatomista peruano Víctor Córdova, el único de la región que ha trabajado un cuerpo humano bajo la plastinación.

“Cuando íbamos a llegar al Perú tomamos conocimiento de su trabajo y por eso lo incorporamos a la muestra en un salón especial”, explica Sanhueza. Los cuerpos que integran la muestra en Lima llegan desde Hong Kong, luego de ser trabajados por médicos de una universidad china.

(Fuente:Andina)

