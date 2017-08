Besos en la boca: 4 enfermedades que puedes transmitir a tu hijo

Cuando somos padres siempre queremos demostrarles todo el amor posible a nuestros hijos. Desde pequeños empezamos a darles besos en la boca porque consideramos que es la manera más tierna de mostrarles nuestro amor, sin embargo debemos evitar esta práctica ya que podríamos transmitirles virus y bacterias, ocasionándoles serias enfermedades

Un estudio publicado por The American Journal of Medicine señala que NO se les debe dar besos en la boca a los niños, debido a la transmisión de las siguientes enfermedades:

Transmisión de caries: Según los odontólogos, las caries son una enfermedad transmisible producida por las bacterias que vienen de la boca de los seres humanos, “estos microorganismos que afectan los dientes son transmitidos inicialmente de la madre al bebé, desde que comienza el proceso de dentición”. Por ello debemos evitar besar a nuestros hijos en la boca.

Meningitis: La enfermedad de meningitis por meningococo, es transmitida a través de besos y flujos salivales, esta enfermedad provoca una inflamación en las membranas del cerebro y la médula espinal, que puede ocasionar graves consecuencias si el paciente no es atendido dentro de las 24 horas de presentado los síntomas. La buena noticia es que es posible prevenirla por medio de una vacuna.

La gripe: Es la enfermedad infecciosa más contagiosa de las vías respiratorias. Se transmite por la saliva o por las secreciones respiratorias y produce fiebre alta, malestar general, dolores difusos, aumento de las secreciones nasales y pulmonares. Aunque la gripe común se resuelve fácilmente en el transcurso de una semana, también puede complicarse y generar una insuficiencia respiratoria en los niños.

Paperas: Esta enfermedad es causada por un virus que puede propagarse mediante la saliva, al respirar, toser, estornudar o besar. No hay tratamiento y puede causar problemas de salud a largo plazo.

