Benavente: Retador de Reggiardo podría polarizar la elección

El candidato a la Alcaldía de Lima que logre convertirse en el retador de Renzo Reggiardo, actual líder de las preferencias, podría polarizar la elección y elevar así sus opciones de llegar al sillón edil, estimó el analista y director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente.

Según refirió, en una campaña electoral con una veintena de postulantes y un voto tan disperso, la pugna no solo pasa por subir al segundo lugar, sino por retar al candidato que va a la cabeza, para así llevar al elector a inclinarse solo por las dos opciones que lideran la tabla.

“Hay una lucha tremenda por el segundo lugar, pero aconsejaría no convertirse en líder, sino en retador. Una vez que haya un retador, se polariza la elección, porque los otros candidatos irán perdiendo opción” comentó Benavente.

De esta manera, añadió, los electores podrán “jugar a ganador”, inclinándose por la primera opción, o escoger al candidato retador que le haga pelea, algo que, además, quitaría votos al resto de competidores en la justa electoral.

El experto indicó que aún en la actual campaña no se ha dado una polarización entre dos candidaturas, algo que sí ocurrió en el año 2002 con los entonces postulantes Luis Castañeda y Alberto Andrade; y en 2010 con Susana Villarán y Lourdes Flores.

“Hay un líder en las encuestas, pero no hay un retador, es decir, alguien que rete, como lo hizo Castañeda con Andrade, por eso no se da esa polaridad. No vemos esos dos polos, solo uno, que es Reggiardo. La pelea, entonces, es por quién se convierte en retador”, aseveró.

En tal sentido, Benavente agregó que los postulantes con opción de convertirse en retadores del candidato puntero son los que le siguen en los sondeos de intención de voto, entre ellos, Humberto Lay, Ricardo Belmont, Enrique Cornejo, Daniel Urresti y Esther Capuñay.

“Le veo una fuerte opción a Reggiardo, que está liderando las encuestas y tiene un despunte, pero luego como retadores hay una pelea en la que aparecen varios. Por ahora hay entre seis y 10 que están compitiendo por el segundo lugar”, mencionó.

Efecto “piñata”

Asimismo, consideró que no siempre resulta “electoralmente rentable” lanzar ataques constantes contra el candidato que va primero, pues el agresor no siempre gana los votos que pierde el atacado y este último puede sacar provecho de la situación si se victimiza.

“Es como el juego de la piñata: golpear al que va adelante para tumbarlo y ver qué saco, pero el error es que luego viene otro y recoge los votos del que va adelante. No siempre esos votos se van al que golpeó, se van a otro candidato”, subrayó el directivo de Vox Populi.

Un ejemplo de ello, recordó, fue la campaña de 2014, en la que Susana Villarán atacó mucho a Luis Castañeda y, lejos de beneficiarse ella misma, provocó que Enrique Cornejo aparezca como opción, gane adeptos y atropelle hasta ubicarse en el segundo lugar de la contienda.

