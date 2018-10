Beingolea: No se puede dejar a Lima en manos de la corrupción

El candidato del PPC, Alberto Beingolea, cerró su participación en el debate señalando que no se puede dejar a Lima en manos de la corrupción y que un alcalde debe liderar el cambio que la capital necesita.

“Tenemos que recuperar los valores en Lima, el valor principal debe ser la honestidad, hay que acabar con la corrupción, no podemos dejarla en manos de corruptos, corrupto no persigue corrupto”, señaló.

Según refirió, la municipalidad debe estar encabezada por una persona honesta, y si bien se requiere un alcalde en la calle, este debe estar también en la comuna para impedir la corrupción.

“Necesitamos un líder para encauzar todo y cambiar a Lima en una ciudad feliz”, manifestó.

Recordó, en ese sentido, la gestión del pepecista Luis Bedoya Reyes como alcalde de Lima, en el siglo pasado.

“Fue el mejor alcalde de la historia de Lima, me reclamos su heredero, me he preparado por años no perdamos más tiempo. Vamos a transformar Lima”, concluyó

(Fuente: Andina)

