El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se mostró incómodo frente a los comentarios de Juan Sheput, cuando este último afirmó que los parlamentarios promotores de la interpelación a Martín Vizcarra actúan como “monos con metralleta”.

“Lamento esas declaraciones infelices del colega Juan Sheput. Incluso, el presidente en una oportunidad dijo que nosotros ladrábamos. ¿Ese es el respeto que está pidiendo el Ejecutivo? ¿Tanto les ha dolido que se les cayera su negociazo?”, manifestó Becerril.

El parlamentario fujimorista aseguró que la interpelación a Martín Vizcarra fue una responsabilidad política del Congreso de la República.

Asimismo, Héctor Becerril confirmó que los miembros de la bancada de Fuerza Popular están firmes en promover una interpelación al ministro el Interior, Carlos Basombrío. Sin embargo, afirmó que la propuesta de Segundo Tapia de interpelar a la ministra de Salud, Patricia García, no ha sido debatida entre los integrantes el fujimorismo.

“El tema de la interpelación a la ministra de Salud no ha sido ni siquiera mencionado en nuestra reunión de bancada. Solamente fue una propuesta del colega Segundo Tapia. Tengo entendido que el Frente Amplio pretende citar al premier Zavala para que responda una serie de preguntas relacionadas al aeropuerto de Chinchero”, indicó el congresista.

De otro lado, Becerril confirmó que el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia serán citados a la Comisión de Fiscalización para esclarecer el tema de la muerte de Emerson Fasabi, antiguo colaborador de la ex pareja presidencial.

