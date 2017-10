Becas en la “XIV Feria Educativa Internacional en Lima”

EL 06 de noviembre se llevará a cabo la XIV Feria Educativa Internacional, la cual congregará a las principales universidades e institutos, nacionales e internacionales, para ofrecer información sobres sus programas de medias becas, cursos de pregrado, postgrado, investigación y perfeccionamiento de idiomas, a toda la comunidad educativa.

Este encuentro albergará a más de 60 Universidades locales y extranjeras, a las cuales los jóvenes peruanos podrán acceder y recabar toda la información que necesiten. La feria está orientada a toda la comunidad educativa, que comprende estudiantes de colegios, preuniversitarios, universitarios, profesionales y padres de familia, tanto de Lima, como provincia.

Algunas de las universidades que participan de la feria ofrecen programas de medias becas para carreras universitarias y maestrías. Entre ellas figuran: Mc Neese State University, University Of Souther Indiana, West Texas A&M University, Western Kentucky University, Texas A&M university Corpus Christy

Una de las novedades con las que contará este año la feria, es la participación de la Embajada de Nueva Zelanda, la que brindará información sobre este destino; así como embajada de Malasya, que ofrece becas para estudiar es su país..

El ingreso a la XIV Feria Educativa Internacional es gratis. Recuerde que se desarrollará el lunes 06 de noviembre en las inmediaciones del Hotel Marriott (Malecon de la Reserva 615 Miraflores). El encuentro se desarrollará desde las 12 del día hasta las 19:00 horas

Pueden registrarse gratis en la web www.feriaeducativaperu.com y imprimir su entrada, con la cual se accede automáticamente al sorteo de 1 beca para estudiar 4 semanas en USA.

