Beatriz Sánchez mantiene en duda apoyo del FA en balotaje

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, sostuvo ayer una reunión con los líderes del movimiento para realizar evaluaciones respecto al proceso de elecciones que el entregó el tercer lugar con un 20% de las preferencias.

En la instancia donde se ofreció un desayuno, la periodista planteó su agradecimiento por el millón de votos obtenidos, y aseguró que como conglomerado político están completamente felices por los resultados.

Consultada sobre los eventuales apoyos que ofrecerán al candidato Alejandro Guillier para la segunda vuelta, la ex aspirante a La Moneda, planteó que “no tenemos ninguna ansiedad, porque si hay alguien que hizo la pega contra todo lo que se instaló, contra todas las caricaturas y la falta de plata, fuimos nosotros”.

En esa línea, repasó los logros que obtuvieron como Frente Amplio, destacando que todos los anuncios realizados en el proceso se concretaron, como el ir a primarias, realizar un programa de gobierno participativo, un plebiscito y una plantilla competitiva.

“Si hay un conglomerado que ha cumplido sus compromisos, somos nosotros. los que no ha hecho la pega no somos nosotros, los que no fuimos a primarias no fuimos nosotros”, planteó en alusión a la Nueva Mayoría.

Así, Sánchez descartó adelantar la postura que tomará el conglomerado de aquí en adelante, asegurando que respetarán la fecha acordada por las bases para hacer sus definiciones, el 29 de noviembre. “Vamos a seguir con nuestro proceso sin ansiedades”, aseguró, agregando que “yo no hago política de ficción, yo creo que Piñera le hace mal a Chile”.

Fuentes: 24 Horas

http://www.24horas.cl/politica/elecciones2017/beatriz-sanchez-mantiene-en-duda-apoyo-del-fa-en-balotaje-vamos-a-seguir-con-nuestro-proceso-sin-ansiedades-2570019

Nodal

http://www.nodal.am/2017/11/beatriz-sanchez-mantiene-vilo-apoyo-balotaje-chile-seguir-proceso-sin-ansiedades/