BASF presenta JUST BE, un nuevo concepto en cosmética

JUST BE se inspira en la diversidad y belleza natural de cada persona.

Entre las novedades, BASF presenta en exclusiva para el mercado de la belleza masculina, Speci`menTM, el primer activo desarrollado especialmente para la piel del hombre

Lima.- Enfocada en presentar nuevas tendencias en Personal Care para el mercado peruano, BASF, empresa química líder mundial en innovación, presenta de la mano con su distribuidor Exsaquímica el nuevo concepto JUST BE de la marca Care Creations™, inspirado en movimientos globales y adecuado a las preferencias locales, que resalta la diversidad y belleza única de cada persona.

Además, durante el evento BASF lanzó Speci`menTM, exclusivo para el mercado de la belleza masculina, Tinosorb®A2B, un moderno filtro solar micronizado y un agente acondicionador para todo tipo de cabellos, Plantasil® 4V.

JUST BE, sentirse bien como uno es: Actitud, pluralidad, orgullo y aceptación. Estas son algunas de las palabras que definen JUST BE, un concepto que apunta a que las personas se expresen como un individuo, aceptando y potenciando las características que nos hacen únicos. Considerando esta búsqueda de identidad JUST BE se basa en tres tendencias: “Men-Inverse”, “Diversi-Edad” y “U-Niverso”.

“JUST BE potencia lo mejor de cada uno de nosotros. El concepto tiene como objetivo inspirar a las personas a aceptar lo que somos y resaltar nuestras mejores cualidades. Creemos en la diversidad y la individualidad y, por lo tanto, queremos aportar con soluciones y productos que promuevan el reconocimiento de estos valores”, señala Alicia Peralta, gerente de ventas de Care Chemicals.

Dedicado exclusivamente al universo masculino, “Men-Inverse” es una tendencia que promete traer al mundo soluciones diseñadas especialmente para hombres. Las formulaciones se centran en el tratamiento de su piel, champús especiales, y protectores solares con texturas ligeras y fáciles de aplicar.

Considerando este contexto, BASF desarrolló el primer activo del mercado diseñado específicamente para la piel del hombre: Speci’MenTM. El colágeno de la piel masculina tiene una densidad mayor que la piel de las mujeres, lo que significa que los signos de envejecimiento en su piel son menos evidentes. Sin embargo, cuando las primeras líneas comienzan a aparecer se convierten en arrugas rápidamente.

Speci’Men™ es un extracto 100% natural, desarrollado para conservar las propiedades visco elásticas de la piel. Los resultados son sorprendentes: la piel se revitaliza, la tonicidad se mejora y hay una reducción visible de los signos de fatiga alrededor de los ojos y las arrugas. Un 94% de los hombres que usaron Speci’Men™ destacaron sus propiedades y el 74% de las personas cercanas a ellos confirmaron su eficacia.

En la actualidad, las personas buscan nuevas formas de mejorar su calidad de vida, llegar en buenas condiciones a la tercera edad y encontrar productos de belleza que les permitan resaltar su individualidad de manera saludable. En ese sentido, “Diversi-Edad”, ofrece una cartera de productos para las distintas etapas de la vida, con énfasis en mejorar la apariencia de la piel y el cabello.

Por último, la tendencia “U-Niverso” aborda el mundo plural en el que vivimos. En ese sentido, la flexibilidad y la adaptación son clave para el desarrollo de productos que satisfagan las necesidades de todos los consumidores. “U-Niverso”, ofrece productos multifuncionales para todos a través de una configuración personalizada, para satisfacer las preferencias y las necesidades específicas de cada individuo: ¡todos para uno!

Énfasis en el cuidado del cabello

Centrado en el tratamiento del cabello dañado, BASF también presentó Plantasil® 4V, ingrediente que refuerza las propiedades acondicionadoras de los champús, que promueve una mejora significativa en el peinado en húmedo y el rendimiento sensorial en diferentes tipos de cabello.

Protección solar altamente efectiva

Además, BASF presentó Tinosorb® A2B, un protector solar que es parte de la nueva generación de filtros UV micronizados, con mayor capacidad de absorción. El nuevo filtro, altamente eficiente, protege contra UVAII y UVB, lo que contribuye a la prevención de cáncer de piel y el envejecimiento inducido por la radiación solar.

