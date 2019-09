Bartra: Mañana presentarán dictamen sobre reforma de adelanto de elecciones

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (FP), anunció que mañana presentará el dictamen sobre el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020 presentado al Parlamento por el Ejecutivo.

La legisladora afirmó que siempre dijo que la propuesta de reforma constitucional se resolvería en el presente mes, por lo que no debería causar sorpresa su anuncio.

“Hemos escuchado a todos los que teníamos que escuchar y este es el momento.Todo el tiempo dije que era en setiembre así que no hay sorpresa. No se ha tomado una decisión que no corresponda”, declaró a canal N.

Consultada sobre si no se iba a esperar la opinión de la Comisión de Venecia, que emitirá su recomendación el próximo mes, Bartra explicó que en el dictamen sobre proyecto de adelanto de elecciones incluye la “opinión histórica” de este órgano consultivo, que subrayó, es homogénea en el tiempo.

Al respecto, mencionó que la Comisión de Venecia ha opinado a lo largo del tiempo en materia de referéndum, reelección presidencial, plazo de mandato, lo cual se considera en el informe que presentará su grupo de trabajo.

La parlamentaria reiteró también su posición acerca de que solo el Congreso puede decidir sobre temas de reforma de la Constitución y, por tanto, instó a que se respete el dictamen que arroje la Comisión de Constitución.

“Quiero señalar enfáticamente que ni el Congreso ni los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo ni de la Comisión de Venecia, ni del presidente, ni de nadie. Resolveremos y votaremos en función de todas las opiniones que hemos escuchado”, precisó.

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de adelanto de elecciones el 31 de julio y la Comisión de Constitución inició su debate el 4 de setiembre con la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Fuente:Agencia Andina

