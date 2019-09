Balanza comercial peruana está en proceso de deterioro

La balanza comercial está en un proceso de deterioro. Entre enero y julio fue positiva para Perú en US$ 1,463 millones 630 mil, pero ese monto fue menor a los US$ 3 mil 308 millones 331 mil del mismo periodo del año pasado (diferencia de US$ 1,844 millones 700 mil), lo que evidencia la caída de las exportaciones y su perjuicio a la generación de divisas, alertó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las exportaciones ascendieron a US$ 25 mil 906 mil 687 mil (caída de -7.8%). Las primarias (US$ 18 mil 233 millones) cayeron -11.6% representando el 70.4% del total y las de valor agregado (US$ 7 mil 673 millones 645 mil) crecieron 2.8% y concentraron el 29.6% restante.

El detalle mensual refiere que los envíos nacionales disminuyeron en julio -3.4%, pero, como es de esperar, esa tasa no revierte la tendencia en el acumulado (-7.8%). Las tradicionales desaceleraron su caída en julio (-9%), después de caer -18% en mayo y junio; y las no tradicionales cerraron julio con un incremento de 13% luego de caer -6% en mayo y crecer tan solo 2% en junio.

La minería (US$ 14 mil 794 millones), el subsector primario más importante por monto US$ FOB, cerró enero-julio con una caída de -11% por factores políticos y sociales. El petróleo y gas natural cerró en rojo (-24.1%) y el agro y la pesca tradicional en azul con 8% y 1.2%, respectivamente.

Con valor agregado

Desde inicios de año, ADEX alertó de la existencia de factores estacionales en la primera mitad del año (temporada baja del agro y mantenimiento de algunas minas en los primeros meses del año), acentuando la caída de la oferta nacional, sin embargo, superados esos factores estacionales, se espera la recuperación de algunos subsectores en el segundo semestre.

Es el caso de las agroexportaciones que crecieron 14.5% en junio y 23.1% en julio, luego de caer -1% en abril y -5% en mayo. En el acumulado (US$ 3 mil 279 millones) presentaron un alza de 7.7%. Resaltaron las paltas, uvas y mangos. Su principal mercado fue EE.UU., seguido de Países Bajos y España. Se observan destinos asiáticos como China (7° lugar en el ranking), Hong Kong (9°), Corea del Sur (13°) y Japón (14°).

Manufactura

En opinión de ADEX, los sectores manufactureros reflejan un escenario incierto. Las exportaciones del subsector químico (con poco más de US$ 922 millones), crecieron solo 2% y la siderometalurgia (US$ 640 millones 483 mil) cayó -14.3%

Las confecciones (US$ 579 millones) presentaron un incremento de 8.6%, sin embargo, los propios empresarios del sector tienen dudas respecto al comportamiento del mercado en lo que queda del año. La minería no metálica (US$ 362 millones) creció 1.3%, la metalmecánica (poco más de US$ 330 millones) cayó -3.3%, el subsector varios se incrementó 2.9%, el textil que mostró el año pasado un crecimiento importante (por la demanda de China), ahora tiene un comportamiento negativo de -11.5%. Maderas tuvo un alza de 2%.

