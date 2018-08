Aumentan exportaciones de pisco y ron

Las exportaciones peruanas de ron y pisco se incrementaron en un 16,9% y 8,2% respectivamente en el primer semestre de este 2018, respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el análisis del Área de Inteligencia de Mercados del Centro de Comercio Exterior – CCL, los envíos del licor de caña sumaron US$ 1 millón entre enero y junio de este año, frente a los US$ 904 mil del primer semestre 2017, mientras que las exportaciones de nuestra bebida de bandera llegaron a US$ 4 millones en el mismo periodo, cantidad mayor a los US$ 3.7 millones registrados en la primera mitad del año anterior.

Los envíos al exterior de gin y ginebra, pese a tener una producción bastante modesta en nuestro país, también tuvieron una mínima diferencia positiva de 2,2% este primer semestre 2018, en relación a lo exportado en similar periodo del año pasado. Sin embargo, las exportaciones de cerveza y vino sufrieron caídas considerables, de 47,4% y 27%, según las estadísticas del ente recaudador.

Con respecto al consumo interno, el presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos, Licores y otras Bebidas de la CCL, Javier de la Viuda, manifestó que entre las bebidas alcohólicas que más consumen los peruanos, se encuentra la cerveza liderando la lista.

“El consumo de bebidas alcohólicas por persona promedio en el Perú es de aproximadamente 22 tragos -se entiende por trago la cantidad de bebida de una porción regular, es decir un trago de cerveza son 335 ml, uno de vino 125 ml y uno de licor 62 ml- mensuales, correspondiendo a cerveza 18,3 de ellos. Muy de lejos siguen el vino con 2,3 y el licor con 1,4 tragos”, comentó durante la realización del V Expo Drinks & Delifood, organizado por la CCL que se realizó este fin de semana en el Centro de Convenciones Casa Prado de Miraflores.

En el evento se presentaron más de 300 marcas nacionales y extranjeras de vinos –provenientes de Argentina, España, Portugal, etc. -, piscos, ron, espumantes y cerveza artesanal.

El empresario indicó que los niveles de producción del Perú se encuentran por debajo de países de nuestro entorno como Chile o Argentina o de países más desarrollados como España, Italia o Estados Unidos en donde se superan fácilmente los 37 tragos mensuales.

“Desde la Cámara de Comercio de Lima insistimos en un consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas, evitando combinarlo con otras actividades como la conducción y por supuesto siempre en mayores de edad. Este consumo moderado y responsable de la amplia variedad de productos de calidad disponibles en el mercado es lo que posibilita al consumidor peruano el disfrute de sus momentos de celebración”, anotó el presidente del gremio.

