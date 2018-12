Atención a puntos más alejados del país

Congresistas plantean en el debate de la Ley de Presupuesto 2019

El legislador de Fuerza Popular, Juan Carlos Del Águila solicitó atender el tema de seguridad interna del país y zonas de frontera de manera preferente. Lo que sucede en el Putumayo (Loreto) no debe estar alejado de lo que ocurre en el resto del país, pese a que el Presupuesto para el 2019 se ha incrementado, no es suficiente para atender el punto más alejado de la capital, dijo.

También se refirió al ataque que sufrió una patrulla fluvial de la Marina de Guerra por un grupo de narcotraficantes en la cuenca del río Putumayo, del distrito Manuel Clavero, en Loreto, donde tres infantes resultaron heridos. “En este y otros casos nuestros miembros de las Fuerzas Armadas no están atendidos, es una vergüenza que nuestros soldados tengan que atenderse en hospitales colombianos”. La presencia del Estado es nula, hay más de 220 hectáreas de sembríos de coca, y no hay presencia del Estado, no nos explicamos porqué se ha reducido el presupuesto para el Proyecto Especial Putumayo que contaba con 16 millones de soles y ahora solo contará con 14 millones, explicó.

El presidente Vizcarra tiene que concertar con todas las fuerzas políticas del país, Fuerza Popular tiene la mejor intención de trabajar en conjunto. En el Congreso se ha acogido la propuesta de un proyecto de hidrocarburos, pero encontramos indecisiones de diferentes ministerios, ese proyecto no ha sido consensuado con los actuales ministros de Estado; los Ministerios de Ambiente y Cultura lo han observado, solicito que estos sectores se pongan de acuerdo, por el bien del país. Hay muchas expectativas por parte de los gobiernos locales. El Congreso tiene que cumplir con su rol fiscalizador, estamos firmes en la defensa de los derechos de todos los peruanos, dijo.

María Melgarejo (FP) solicitó ejercer control político en los gastos programados mediante el sector Agricultura. Son 169 millones que se gastarán en 13 planes y proyectos de agua. Hay cosas que huelen a corrupción, le advirtió al titular de ese sector.

De la misma forma se refirió a los problemas existentes con los presupuestos destinados a la construcción de hospitales para Huaráz, Casma, Huarmey y Pomabamba. Se debe monitorear estas obras, pidió.

La legisladora también pidió un crédito suplementario para atender una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Ley 728 del INABIF, así como también atender una bonificación que no tenga carácter pensionable para los mismos. Atendiendo un reclamo de la población, también solicitó recursos para asfaltar la carretera Ayacucho a Chumpi, que se demora 18 horas para trasladarse entre estas localidades.

Dalmiro Palomino (FP), recordó que se ha declarado de interés preferente el mejoramiento de las vías Julcay, Chacahuanca, Churcos, Huajaya y Chincheros, obras que se deben realizar en el marco del presupuesto que se discute.

También abogó por que se considere un bono mensual permanente, para el personal administrativo del Poder Judicial, con excepción de los fiscales. Este beneficio no tiene no tiene carácter pensionable, explicó.

César Vásquez Sánchez, (APP), solicitó al Ministerio de Educación considerar el financiamiento de las plazas creadas y validadas en el proceso de racionalización, que permita su sostenibilidad en el tiempo.

