Aspirantes a JNJ deben levantar secreto bancario, tributario y bursátil

Propone contralor Nelson Shack

Los postulantes a miembros de la Junta Nacional de Justica (JNJ) y su secretaría técnica, deben autorizar el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil, propuso el contralor general de la República, Néstor Shack.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, a la que asistió para ofrecer sus aportes a la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Shack dijo que dicha iniciativa permitirá elegir a profesionales sin casos de desbalance patrimonial o deudas tributarias, quienes deberán asumir las tareas de nombrar, destituir o ratificar a los jueces y fiscales del país.

“No es razonable dar esa responsabilidad y poder a una persona que no paga impuestos. No podemos permitir que, aunque sean eruditos, estén en esa posición. Con esa información, la Contraloría podrá investigar, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT, si existe desbalance patrimonial en los postulantes que hayan accedido a la última etapa del concurso público de méritos”, anotó.

Shack señaló que esta medida, a la que se sumarán las pruebas psicológicas para evitar casos de misoginia, y el filtrado de antecedentes o investigaciones en curso ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, tendrá carácter disuasivo para poder elegir a profesionales idóneos y con los niveles de integridad que el encargo exige.

Agregó que estas pruebas de confianza no infringen ningún mandato constitucional porque el postulante decidirá libremente someterse a las reglas del concurso.

“Si el postulante no desea levantar su reserva bancaria, tributaria o bursátil, o no desea someterse a la prueba del polígrafo, simplemente que no postule”, agregó.

Propuso que a estas medidas se sumen la obligatoriedad de que tanto los miembros de la Comisión Especial, como los que resulten electos en la JNJ y su Secretaría Técnica, presenten sus Declaraciones Juradas de Intereses.

Para que este aspecto funcione, señaló que lo más apropiado sea utilizar el sistema de Declaraciones de Jurada de Intereses que ha desarrollado la Contraloría General, que actualmente tiene más de 7 mil declaraciones juradas de los integrantes del Sistema Nacional de Control registradas digitalmente.

Por último, reiteró su pedido para que se apruebe a la brevedad una Ley específica para que la Comisión Especial se pueda instalar formalmente.

Asimismo, solicitó se amplíe el plazo de la declaratoria de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura para que antes de vencerse el plazo en abril, la comisión que integra se pueda realizar un proceso adecuado y responsable en la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...