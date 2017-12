¡Así se vivió la gran final del Heroes of the Storm Legion Championship en México!

Fueron dos días donde los equipos de Colombia, Chile, Perú, Argentina y México disputaron una emocionante final.

El 2 y 3 de diciembre, en la capital mexicana, tuvo lugar la gran final del torneo latinoamericano de eSports Heroes of the Storm Legion Championship, organizado por Lenovo. Fue una jornada donde los representantes de cinco países lucharon por llevarse a casa el gran premio de 6.000 dólares, un honor que ganaron los mexicanos de 6Sense.

El evento contó con un escenario para los competidores, pantalla gigante, transmisión en vivo por Twitch y Facebook, experiencias Lenovo, presentadores, narradores y asistentes que alentaron las emocionantes batallas por el título.

Al final se entregaron 9.000 dólares en premios, docenas de obsequios a los asistentes y varios regalos a través de las transmisiones que siguieron espectadores de toda Latinoamérica.

¿Cómo se vivió este gran evento de eSports?

Las batallas del día 1:

Not Alone (Colombia) vs Authority eSports (México): ganador Authority eSports.

Dynasty Gaming (Argentina) vs Yabakan (Chile): ganador Yabakan.

6Sense (México) vs TeeLeeRee (Colombia): ganador 6Sense.

Stormborns (Perú) vs Coliseo Dragons (Argentina): ganador Coliseo Dragons.

Las batallas del día 2:

Yabakan (Chile) vs 6Sense (México): ganador 6Sense.

Authority eSports (México) vs Coliseo Dragons (Argentina): ganador Authority eSports.

Yabakan (Chile) vs Coliseo Dragons (Argentina): ganador Yabakan (TERCER LUGAR)

LA GRAN FINAL

Authority eSports (México) vs 6Sense (México): ¡ganador 6Sense!

¡Los millonarios premios del Heroes of the Storm Legion Championship!

Primer lugar para 6Sense: 6.000 dólares

Segundo lugar para Authority eSports: 2.000 dólares.

Tercer lugar para Yabakan: 1.000 dólares.

¿Cuál fue el arma principal de 6Sense para ganar el Heroes of the Storm Legion Championship de Lenovo?

El arma definitiva para dominar cualquier partida de Heroes of the Storm son los portátiles LEGION de Lenovo. Los modelos LEGION Y520 y Y720 son dos poderosas máquinas gamer dónde Heroes of the Storm y cualquier juego competitivo encuentra su verdadero hogar: con características que explotan al máximo los gráficos, potencia y dinámica de todos los juegos.

LEGION Y520

Con una poderosa tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1050, procesador Intel® Core™ de 7ª generación, disco de estado sólido PCIE, pantalla de hasta 15,6" 16:9 FHD, 2 altavoces Harman 2,0 (con custom toned audio), batería de polímero de litio de 45 Hh, memoria DDR4 de hasta 16GB, peso de 5.3 libras, teclado retro iluminado, acabados de metal y un sistema de enfriamiento, el LEGION Y520 ofrece una experiencia superior de gaming en cualquier lugar.

¿En qué se traduce todo el poder del LEGION Y520? Cargar y guardar juegos a gran velocidad, compartir pantalla a través de su conexión UBS tipo C, mayor rendimiento y rapidez gracias a su procesador y tarjeta gráfica, herramientas para compartir tu experiencia gamer, el exclusivo Lenovo Nerve System que permite guardar tus partidas al instante, mejor conexión con 2×2 Wi-Fi y batería para ¡más de 4 horas de juego!

LEGION Y720

La joya de la corona para verdaderos legionarios es el Y720 Con una poderosa tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1060, procesador Intel® Core™ de 7ª generación (Core i7 7700HQ), disco de estado sólido PCIE y SATA HDD, pantalla de hasta 15,6; 16:9 FHD con opción de UHD antirreflejo, 2 altavoces JBL de 2,0 WJBL y 3 subwoofers de 3,0 W Dolby Atmos® (el primer PC Gamer con ese sistema), batería de polímero de litio de 60 Wh y memoria DDR4 de hasta 16GB, el LEGION Y720 ofrece el siguiente paso en gaming portátil.

El LEGION Y720 trae Lenovo Nerve System que ofrece teclado retroiluminado personalizable y posibilidad de grabar y transmitir tu partida. El equipo ofrece también mayor inmersión con Dolby Atmos PC, batería que dura hasta 5 horas y está listo para soportar VR.

FAMILIA MOTO Z Y MOTO MOD GAMEPAD

Desde su lanzamiento en 2016, la familia Moto Z revolucionó el mercado de México, al transformarse al instante en lo que el usuario necesita, gracias a la exclusiva e innovadora tecnología de Moto Mods. Con estos módulos, el teléfono es capaz de proyectar una pantalla de 70” para disfrutar de videos en cualquier lugar, o de mejorar la experiencia de la cámara, incorporando un zoom óptico 10x, entre otras cosas. Pensando en todos los gamers del país, que cada vez son más, Motorola presenta el nuevo Moto Mod Gamepad, para que todos los usuarios puedan disfrutar al máximo sus juegos favoritos, en cualquier momento y lugar.

Cambia la manera de jugar

El Moto Mod Gamepad transforma la experiencia de los juegos móviles. Este nuevo Moto Mod permite convertir el Moto Z2 Play en una consola de juegos de mano. Cuenta con joysticks de control dual, el D-pad y los cuatro botones de acción para una experiencia de juego verdaderamente apasionante, en cualquier parte. Y con la batería integrada de 1035 mAh, los usuarios tendrán horas y horas de diversión.

Cuando conectes el nuevo Moto Mod a tu Moto Z, te aparecerá una invitación a descargar la app Moto Game Explorer, donde podrás encontrar los miles de juegos compatibles con el Moto Mod Gamepad, para aprovechar al máximo todos los controles.

El nuevo Moto Mod es compatible con toda la familia Moto Z, incluyendo el Moto Z2 Play, y el recientemente lanzado Moto Z2 Force.

El Moto Z2 Play, el smartphone más delgado, más ligero y más rápido, que se transforma con Moto Mods al instante. Además, tiene una batería que dura todo el día, una cámara que combina el enfoque automático láser y Dual Pixel, todo con un diseño totalmente metálico. Y viene con el Moto Power Pack incluido dentro de la caja, para que no tengas que preocuparte por la carga.

Por su parte, el Moto Z2 Force es el nuevo smartphone modular que cuenta con pantalla garantizada contra astilladuras, un diseño delgado completamente metálico, cámara doble de 12 MP y desempeño excepcional con sus 6 GB de RAM. Para aprovechar al máximo la compatibilidad con la innovadora plataforma modular de Moto Mods, el equipo se puede conseguir en dos versiones especiales: con el Moto Mod Insta-Share Projector junto con el Moto Power Pack y con el Moto Mod Soundboost 2 más el Moto Power Pack.

